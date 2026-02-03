VIDEO / Golemac s Dubaijem nakon drame i produžetka srušio grčkog velikana

Podijeli :

Košarkaši Dubaija, koje vodi hrvatski trener Jurica Golemac, u dramatičnoj utakmici 26. kola Eurolige nakon produžetka svladali su Olympiakos u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i zadržali priključak s ekipama koje se bore za plasman u play-in.

Ekipa trenera Georgiosa Bartzokasa do produžetka je došla zahvaljujući trici Evana Fourniera na 0,2 sekunde prije kraja (95:95), ali Dubai je u dodatnim minutama odigrao odlično i serijom 13:0 osigurao nedostižnu prednost.

Debitant u elitnom klupskom natjecanju slavio je 108:98 i upisao 12. pobjedu u sezoni, dok je grčki velikan prekinuo niz od pet pobjeda.

Dubai je veći dio susreta imao prednost, početkom treće četvrtine i maksimalnih 15 poena (60:45). Olympiakos se nije predavao i u posljednju četvrtinu ušao je sa samo četiri poena minusa – 74:70.

VIDEO / Zupčevi Clippersi bez Hardena do poraza. Matković isto bez pobjede

Domaći su uspjeli zadržati vodstvo, ponovno su došli do dvocifrenog plusa (84:74), ali to nije bilo dovoljno za mirnu završnicu. Olimpijakos je serijom 8:0 odgovorio i točno dvije minute prije kraja poveo 90:89.

Uslijedila je neizvjesna završnica u kojoj je Evan Fournier, na 0,2 sekunde prije kraja nakon time-outa, pogodio tricu za 95:95 i odveo utakmicu u produžetak.

Dodatnih pet minuta tricom je otvorio Thomas Walkup, a to su ujedno bili jedini poeni gostiju u produžetku. Dubai je iskoristio momentum i serijom 13:0 osigurao uvjerljivu pobjedu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.