VIDEO / Igrači Argentine i Dominikanske Republike se potukli: Letjele šake

U drugom kolu Ameri Cupa u skupini C igrale su reprezentacije Argentine i Dominikanske Republike. Bila je to napeta utakmica koja je na kraju pripala Dominikancima. Ključni u pobjedi bili su David Jones s 20 te Andres Feliz i Angle Thomas Castillo Nunez s 14 poena. No, nakon ovog susreta neće biti priče o njihovim predstavama već o tučnjavi koja je uslijedila netom nakon njihove pobjede u produžecima od 84:83. Čim je isteklo vrijeme krenula je tučnjava koja je srećom trajala nešto manje od minute. Argentina u sljedećoj utakmici igra s Kolumbijom dok će Dominikanska Republika odmjeriti snage s Nikaragvom.

