VIDEO / Hrvatu navijači skandirali ‘MVP’, sada je dobio i priznanje cijele lige

Košarka 27. svi 202612:02 0 komentara
Alexander Trienitz via Guliver

Hrvatski košarkaški reprezentativac Luka Božić (30) proglašen je najboljim igračem 31. kola španjolskog prvenstva, što je četvrti put da dobiva takvo priznanje ove sezone, izvijestio je u srijedu organizator natjecanja Liga ACB.

“Spektakularni završetak sezone, koji ga je doveo do niza od pet utakmica s ocjenom većom od 30 valorizacijskih bodova, donio je krilnom centru Granade individualna priznanja”, navedeno je u priopćenju.

U 31. kolu se iskazao u porazu svoje posljednjeplasirane momčadi s 98-101 od četvrtoplasirane Barcelone.

Nakon 32:13 minuta na parketu Palače sportova u Granadi, Božić je zabio 20 koševa, od čega je pogodio 6 od 8 šuteva za dva poena (75%), 1 od 3 trice (33%) i 5 od 6 s linije slobodnih bacanja (83%).

Također je znao pronaći najbolje pozicionirane suigrače pred protivničkim košem pa je podijelio 5 asistencija u maniri ‘playmakera’.

Osim toga, nije pogriješio u fazi igre u kojoj najčešće pridonosi, skoku. Hrvat je bio najbolji u utakmici u ovom aspektu s 10 uhvaćenih lopti.

Božiću, koji je bio proglašen najkorisnijim (MVP) igračem španjolske lige u ožujku i travnju, idući mjesec istječe jednogodišnji ugovor s Granadom. Unatoč njegovom doprinosu klub iz Andaluzije je ispao u drugu ligu.

Njegov suigrač iz reprezentacije Mario Hezonja bio je proglašen najboljim igračem 29. kola kada je predvodio vodeći sastav lige Real Madrid u pobjedi 131-123 nad drugoplasiranom Murcijom, pri čemu je zabio 40 koševa.

