VIDEO / Blazersi upropastili večer Durantu, Nuggetsi nemoćni bez Jokića i Murrayja

Podijeli :

Portland Trail Blazersi su sinoć kod kuće sa 111-105 nadigrali Houston Rocketse, pokvarivši tako večer Kevinu Durantu koji je na listi najboljih strijelaca preskočio legendarnog Wilta Chamberlaina.

Durant je utakmicu završio s 30 koševa i 12 skokova i pogodio je tricu nešto manje od osam minuta prije kraja treće četvrtine, čime je dostigao sedmo mjesto na NBA ljestvici najboljih strijelaca svih vremena. Tako je prestigao legendarnog Wilta Chamberlaina (31.419). Njegov ukupni broj poena u karijeri iznosi 31.435 nakon drugog uzastopnog poraza Houstona u Portlandu. Kod Portlanda najbolji je bio Toumani Camara s 25 poena, što je njegov osobni rekord. Shaedon Sharpe ubacio je 20 koševa uz osam skokova, dok je Deni Avdija također također postigao 20 poena za Trail Blazerse, koji su ostvarili pet uzastopnih pobjeda i sedam od posljednjih osam. Amen Thompson postigao je 24 poena i devet skokova, a Reed Sheppard dodao je 20 poena s klupe za Houston.

NOVA POBJEDA THUNDERA

Aktualni NBA prvaci Oklahoma City Thunder pobijedili su petak navečer u gostima sa 117-116 Mephis Grizzliese i to nakon što su uspjeli nadoknaditi zaostatak od 21 koša.

Jalen Williams postigao je 26 poena, Ajay Mitchell dodao je 23, a Kenrich Williams 21 poen za Oklahoma City koji su u drugom poluvremenu nadigrali Memphis sa 71-51 Thunder je tako produžio svoj niz pobjeda nad Memphisom na 16 uzastopnih utakmica (uključujući doigravanje). Grizzliesi nisu pobijedili Thunder od 7. prosinca 2022. Memphis je izgubio šesti put u sedam utakmica. Jaren Jackson Jr. predvodio je Grizzliese s 23 poena, a GG Jackson izjednačio je sezonski rekord s 18 poena s klupe. Santi Aldama ubacio je 15 koševa za Memphis, koji je četvrtu utakmicu zaredom igrao bez Ja Moranta (list).

Oklahoma City je zaostajao 11 poena (114-103) tri i pol minute prije kraja, kada je započeo preokret. Thunder je napravio seriju 14-0 i po prvi put poveo od prve četvrtine tricom Kenricha Williamsa minutu i sedam sekundi prije kraja. Lu Dort je zaključio seriju s dva slobodna bacanja 58,9 sekundi prije kraja za prednost od 117-114. Memphis je dobio koš nakon povratka Jocka Landalea 37,3 sekunde prije kraja, ali je onda pokušaj šuta Cedrica Cowarda u posljednjim sekundama blokirao Alex Caruso osigravši pobjedu Thunderu.

NUGGETSI NEMOĆNI BEZ JOKIĆA I MURRAYA

Atlanta Hawks su u gostima sa 110-87 nadigrali Denver Nuggetse koji su bili bez Nikole Jokića i Jamala Murraya. Jalen Johnson postigao je 29 poena, Dyson Daniels završio je utakmicu sa 17 poena, 11 skokova i 10 asistencija za Atlantu koja je u zadnjoj četvrtini nadmašila Denver 36-12.Nickeil Alexander-Walker dodao je 22 poena za Atlantu, koja je igrala svoju prvu utakmicu otkako je četverostruki All-Star Trae Young prešao u Washington. Kod Denvera, koji je u zadnjoj četvrtini šutirao 4 od 17, najbolji je bio Peyton Watson s 25 poena.

WARRIORSI SLAVILI PROTIV ŠARIĆEVIH KINGSA

Golden State Warriorsi su upisali drugu pobjedu zaredom svladavši u San Franciscu s visokih 137-103 Sacamento Kingse. Stephen Curry je postigao 27 poena i upisao 10 asistencija za svoj drugi double-double učinak sezone. De’Anthony Melton je dodao 19 koševa za Warriorse koji su ostvarili sezonski rekord od 39 asistencija uz 52 koša.DeMar DeRozan je postigao 24 poena za Kingse, koji su igrali ravnopravno protiv Golden Statea prvih 33 minute, izjednačivši rezultat 84-84 šutem Dennisa Schrodera s pet metara 3:13 minuta prije kraja treće četvrtine. Tada su Warriorsi napravili seriju od 15-0 što je Kingsima na kraju bilo nedostižno. Dario Šarić nije nastupio za Sacramento.

POBJEDE CELTICSA, PHILADELPHIJE I PHOENIXA

Boston Celticsi su kod kuće sa 125-117 bili bolji od Toronto Raptorsa kojima je prekinut niz od tri pobjede. Payton Pritchard postigao je najviše poena na utakmici, 27, uz pet skokova i osam asistencija za Boston, Jaylen Brown dodao je 25 ubačaja, osam skokova i sedam asistencija, a Sam Hauser pogodio je pet trica i završio s 19 poena u pobjedi. Raptorsi su igrali bez dva svoja najbolja igrača, jer su napadači Brandon Ingram i Scottie Barnes propustili utakmicu zbog ozljeda. Jakob Poeltl propustio je svoju devetu utakmicu zaredom zbog ozljede leđa. Raptorse su s po 19 poena predvodili Ja’Kobe Walter i RJ Barrett.

Philadelphia 76ersi su na gostovanju sa 103-91 slavili protiv domaćih Orlando Magica, zahvaljujući Tyreseu Maxeyu koji je postigao 14 od svojih 29 poena u trećoj četvrtini.Joel Embiid sakupio je 22 poena i devet skokova, a Paul George dodao je 18 za Sixerse koji su osigurali petu pobjedu u šest zadnjih utakmica, nadigravši Magic 20-12 u zadnjoj četvrtini.Desmond Bane postigao je 23 poena, a Anthony Black 21, dok je Orlando izmjenjivao pobjede i poraze u posljednjih 13 utakmica. Paolo Banchero zabilježio je 14 poena i 11 skokova, a Wendell Carter Jr. dodao je 13 odnosno osam skokova.

Phoenix Suns su na svom terenu sa 112-107 pobijedili New York Knickse, a do pobjede ih je s 31 ubačajem vodio Devin Booker. Dillon Brooks dodao je 27, a obojica su zajedno pogodili devet trica za Phoenix. Grayson Allen pogodio je četiri slobodna bacanja, a Brooks dva u posljednjih 13,5 sekundi nakon što su Knicksi nadoknadili zaostatak od 12 koševa i izjednačili na 101-101 tri minute prije kraja. Jalen Brunson postigao je 27 poena i pogodio pet trica, a Karl-Anthony Towns imao je 15 poena i 12 skokova za Knickse, koji su izgubili peti put u šest zadnjih utakmica.