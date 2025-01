Šarić bez ijednog poena u porazu Nuggetsa, drama u Salt Lake Cityju

Podijeli :

Denver Nugggets Darija Šarića poraženi su sinoć kod kuće, bolji od njih sa 118:106 su bili Boston Celtics.

Goste je do pobjede vodio Jayson Tatum s 29 poena, a Kristaps Porzingis je završio s 25 poena i 11 skokova.

Kod Denvera, koji je igrao bez aktualnog MVP-a Nikole Jokića i napadača Aarona Gordona, najbolji je bio Russell Westbrook s 26 poena i udevet skokova. Jokić je zbog bolesti propustio svoju četvrtu utakmicu ove sezone, a umjesto njega je igrao hrvatski reprezentativac Dario Šarić koji je na terenu proveo 16:32 minute. U tom vremenu Šarić nije zabio ni jedan koš (0/2 iz igre, 0/1 trice), ali je upisao jedan skok, četiri asistencije i jednu blokadu.

Jamal Murray i Julian Strawther zabili su po 19 koševa, a Michael Porter Jr. imao je 15 koševa i 10 skokova.

Denver je vodio dva puta dva puta početkom treće četvrtine, ali su Celticsi uhvatili zamah i poveli 86-79 nakon trice Tatuma minutu i 47 do kraja tog dijela utakmice. U zadnjoj četvrtini je vodio 88-83 u zadnjoj četvrtini, ali je Strawther je izjednačio na 88-88 tricom nakon minutu i deset sekundi zadnje četvrtine. Nakon što je rezultat bio 93-93 Nuggetsi ne uspijevaju uspjeli zabiti više od četiri minute, a Celticsi kreću u odlučujuću seriju od 15-0 koja je dovela do 108-93 četiri i pol minute do kraja.

Iako su Nuggetsi uzvratili sa sedam uzastopnih poena za smanjenje zaostatka na 108-100 tri i pol minute prije kraja, ipak nisu uspjeli taj nalet zadržati do kraja.

Napeto je bilo u Salt Lake Cityju gdje je Trae Young pogodio tricu s pola terena na zvuk sirene za kraj za pobjedu gostujućih Atlanta Hawksa nad Utah Jazzom od 124:121. Jazz je izjednačio četiri sekunde do kraja zahvaljujući trici Collina Sextona. Atlanta, koja nije imala preostalih time-outa, nabacila je na Younga, koji je uspješno pucao iz sredine terena. Young je utakmicu završio s 24 ubačajem i 20 asistencija, a Clint Capela je dodao 18 poena, šest skokova i tri blokade. Utah je predvodio Laurie Markkanen, koji je izjednačio svoj rekord sezone s 35 poena. Sexton je dodao 24 poena, a Walker Kessler 21 poen, 10 skokova i tri blokade.

Dallas Mavericks su kod kuće sa 118:97 svladali Los Angeles Lakerse prekinuvši tako niz od pet poraza. Quentin Grimes je bio najbolji strijelac s 23 poena, od čega je šest trica, a tome je dodao i devet skokova. P.J. Washington je ubacio 22 koša, a Spencer Dinwiddie 19 za Maverickse koji su bili bez ozlijeđenih Luke Dončića i Kyrieja Irvinga. Anthony Davis predvodio je Los Angeles s 21 poenom i 12 skokova, dok je LeBron James skupio 18 poena, 10 skokova i osam asistencija.

Minnesota Timberwolves su na gostovanju sa 104:97 nadigrali New Orleans Pelicanse pokvarivši tako povratak Ziona Williamson. Anthony Edwards je predvodio Minnesotu do pobjede s 32 koša, a Julius Randle je ubacio 16. Kod Pelicansa najbolji je bio Dejounte Murray s 29 poena, dok je Williamson, u povratku nakon 27 utakmica izostanka zbog istegnuća tetive koljena, zabio 22 poena uz šest skokova, četiri asistencije i tri ukradene lopte. Karlo Matković nije igrao za New Orleans.

Charlotte Hornets su prekinuli niz od deset poraza pobijedivši sinoć kod kuće sa 115:104 Phoenix Sunse. LaMelo Ball je ubacio 32 poena za Charlotte, dodavši tome deset skokova, sedam asistencija i četiri ukradene lopte. Pomogli su mu Miles Bridges s 21 košem, Nick Richards s 15 koševa i 12 skokova te Brandon Miller s 13 koševa. Devin Booker pokušao je zadržati Sunse u igri s 39 poena, što je njegov najveći učinak od studenog. Kevin Durant je ubacio 26 koševa za Phoenix, koji je izgubio pet od zadnjih šest utakmica.

Houston Rockets su u gostima sa 135:112 bili bolji od Washington Wizardsa. Jalen Green i Alperen Sengun zajedno su postigli 36 koševa tijekom treće četvrtine i Houston je izbrisao rani dvoznamenkasti deficit te na kraju pobijedio. Rockets su u trećoj četvrtini zabili 40 koševa od čega su 22 bila Greenova, a 14 Sengunova. Green je utakmicu završio s 29 koševa, Fred VanVleet dodao je 19 poena, 12 asistencija i četiri ukradene lopte, a Amen Thompson 20 poena, 15 skokova, pet asistencija i tri ukradene lopte. Sengun je postigao ukupno 26 poena, 10 skokova i šest asistencija. Corey Kispert ubacio je 23 koša, a Jones Valanciunas 18 za Washington, koji je pao na 5-15 kod kuće.

Miami Heat su u San Franciscu sa 114:98 bili bolji od Golden State Warriorsa, a do pobjede ga je predvodio Nikola Jović s 20 koševa. Kod Warriorsa je najbolji bio Stephen Curry s 31 poenom od čega je osam trica.