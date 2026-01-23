VIDEO / Zubac odigrao maestralnu partiju u pobjedi nad Lakersima u gradskom derbiju!

Za 32 minute upisao je double-double s 18 poena i čak 19 skokova, uz šut 7/13 iz igre i savršen učinak s linije slobodnih bacanja (4/4). Posebno je dominirao u napadačkom skoku, gdje je sam imao deset ofenzivnih skokova – više nego cijela momčad Lakersa zajedno.

VIDEO / Hezonja raspoložen u pobjedi protiv Monaca, Golemac s Dubaijem razbio Pariz VIDEO / Knicksi u stilu prekinuli negativan niz, Hrvatima poraz

Zubac je bio ključan i u završnici, kada su Lakersi smanjili zaostatak. U posljednje dvije minute pogodio je oba slobodna bacanja i potom zakucao za potvrdu pobjede, još jednom podsjetivši Lakerse na pogrešku iz 2019., kada su ga trejdali za Mikea Muscalu.

Kawhi Leonard predvodio je Clipperse s 24 poena, dok je James Harden dodao 18 uz deset asistencija. Kod Lakersa je Luka Dončić imao 32 poena, 11 skokova i osam asistencija, a LeBron James 23 poena.