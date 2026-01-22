VIDEO / Hezonja raspoložen u pobjedi protiv Monaca, Golemac s Dubaijem razbio Pariz

Podijeli :

Real je u Madridu obranio domaći teren i pobijedio Monaco 90:78.

U duelu dvije ekipe koje su ušle u ovo kolo sa identičnim omjerom 15-8, Real Madrid je na svom parketu pobijedio Monaco.

Praktički je sve bilo riješeno u prvom poluvremenu kada su Kraljevi vodili 53:31. Mario Hezonja zabio je 12 poena, a dvoznamenkasti su bili još Garuba, Tavares, Campazzo i Lyles koji je bio najbolji strijelac u pobjedničkim redovima s 20 poena. Kod Monaca je najraspoloženiji bio Mike James sa 17 poena.

Dubai je odigrao odličnu utakmicu u francuskoj prijestolnici slavivši protiv Pariza 99:79. Raspoložena je bila ekipa Jurice Golemca čime su sada na omjeru 11-13.

Filip Petrušev imao je svoju večer kod Dubaija s 21 poenom, dok je Jared Rhoden kod Parižana imao dva poena manje.