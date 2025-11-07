VIDEO / U trećem uzastopnom porazu Clippersa Zubac odigrao najbolju utakmicu sezone

Podijeli :

Tijekom noći s četvrtka na petak po našem vremenu odigrana je jedna NBA utakmica u kojoj su Phoenix Sunsi kao domaćini porazili Los Angeles Clipperse 115:102. Najbolji pojedinac gostiju bio je hrvatski reprezentativac Ivica Zubac koji je imao najučinkovitiju večer sezone s 23 koša (šut iz igre 8/14, slobodna bacanja 7/8), 11 skokova, dvije asistencije i dvije ukradene lopte. Sunsi su ispucali čak 49 trica i pogodili 19, dok su Clippersi bili precizni samo deset puta iz daljine. Sastavu iz Los Angelesa to je treći uzastopni poraz i sad su na omjeru 3-5, dok su Sunsi na 5-4.

