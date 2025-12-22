VIDEO / Schroder tricom u produžetku srušio Rocketse, Bullsi postavili rekord sezone!

Podijeli :

Sacramento Kingsi su sinoć kod kuće nakon produžetka sa 125-124 svladali Houston Rocketse, a pobjedu im je osigurao Dennis Schroder koji je zabio tricu 2,2 sekunde prije kraja.

Schroder je utakmicu završio s 24 koša, 10 asistencija i sedam skokova za Sacramento koji je uspio nadoknaditi zaostatak od 14 poena u zadnjoj četvrtini i prekinuti niz od pet poraza. DeMar DeRozan imao je 27 poena i devet asistencija, a Keegan Murray 26 za Kingse, koji su pobijedili tek sedmi put u 29 utakmica ove sezone.

Russell Westbrook imao je 21 poen i 13 skokova te tricu koja je utakmicu odvela u produžetak 14,2 sekunde prije kraja regularnog dijela. Dario Šarić nije igrao za Kingse. Poraženu momčad predvodio je Alperen Sengun s 28 ubačaja, a Kevin Durant je dodao 24 poena, 10 skokova i osam asistencija.

Chicago Bullsi su postavili rekord sezone po broju postignutih poena pobijedivši u gostima Atlanta Hawkse sa 152-150. Matas Buzelis postigao je 28 poena za Chicago koji je četiri i pol minute prije kraja imao prednost od sedam koševa. No, nakon toga Bullsi su pogodili samo četiri od devet slobodnih bacanja u posljednjoj minuti i dali Atlanti priliku. Na kraju je Trae Young promašio šut na zvuk sirene koji bi izjednačio rezultat.

Coby White dodao je 21 poen, a Josh Giddey je upisao svoj 17. double-double učinak sezone ubacivši 19 poena i 12 asistencija za Bullse. Atlanta je izgubila unatoč 36 poena, 11 skokova i devet asistencija Jalena Johnsona i 35 poena Younga.

New York Knicksi su kod kuće sa 132-125 nadigrali Miami Heat nakon što nadoknadili zaostatak od deset koševa. Jalen Brunson postigao je sezonski rekord od 47 poena, Mikal Bridges je postigao 24 pogotka, dok je Josh Hart s 13 poena i 10 skokova ostvario double-double za Knickse, koji su pobijedili u osam od devet utakmica, računajući i pobjedu nad San Antonio Spursima u utorak navečer u utakmici za naslov NBA kupa.

Kod Heata najbolji je bio Kel’el Ware s 28 poena i 19 skokova. Jaime Jaquez Jr. postigao je 23 poena s klupe, ali je promašio dva slobodna bacanja u završnici utakmice dok je Miami pokušavao ostvariti preokret.

Brooklyn Netsi su u gostima s 96-81 pobijedili Toronto Raptorse, a do slavlja ih je vodio Michael Porter Jr. s 24 koša i 11 skokova. Noah Clowney dodao je 19 poena, a Egor Demin 16 za Netse, koji su pobijedili u dvije od posljednje tri utakmice. Brandon Ingram postigao je 19 poena za Raptorse, Immanuel Quickley je ubacio 17 koševa i 10 asistencija za Raptorse, koji su izgubili dvije utakmice zaredom.

San Antonio Spursi su na gostovanju sa 124-113 nadigrali Washington Wizardse. De’Aaron Fox je postigao 27 poena, a Luke Kornet 12 od svojih 20 poena u zadnjoj četvrtini kako bi pomogao San Antoniju da nadmaši domaćina Washington.

Kornet je također imao 12 skokova. Stephon Castle je imao 18 poena i 11 asistencija za Spurse, dok je Victor Wembanyama – koji je ušao s klupe petu utakmicu zaredom – dodao 14 poena i 12 skokova. Bub Carrington je predvodio Wizardse s 21 poenom, dok je novak Tre Johnson izjednačio svoj osobni rekord s 19 poena.

Minnesota Timberwolvesi su kod kuće sa 103-100 nadigrali Milwaukee Buckse koji su ispustili prednost od 16 koševa. Anthony Edwards postigao je 24 poena, Donte DiVincenzo dodao je 18 poena za Minnesotu koje je pobijedila četvrti put u zadnjih pet utakmica.

Kevin Porter Jr. završio je s 24 poena, 10 skokova i devet asistencija za Buckse, Ryan Rollins je dodao 16 poena, a Bobby Portis (16 poena, 11 skokova) i Kyle Kuzma (12 poena, 10 skokova) završili su s double-double učinkom.

