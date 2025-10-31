VIDEO / San Antonio dominira na startu sezone, Wembanyama srušio Miami za povijest!

Podijeli :

San Antonio Spursi su sinoć pobijedili Miami Heat 107:101 i prvi put u svojoj povijesti otvorili sezonu omjerom 5:0.

Sastav iz Teksasa je dosad tri puta započinjao sezonu s omjerom 4:0, zadnji put 2017. godine. Ovom pobjedom su se Spursi maknuli s popisa rijetkih franšiza, uz Heat i Kingse, koje nikada nisu imale 5:0 start.

Naravno, veliki značaj u toj pobjedi ponovno je imao 224 cm visoki Francuz Victor Wembanyama, koji je za 40 minuta igre upisao 27 koševa, 18 skokova, 6 asistencija, 5 blokada i jednu ukradenu loptu. Osim toga, nastavio je i impresivan niz gdje je imao barem jednu blokadu u 90 uzastopnih utakmica, što je četvrti najduži takav niz u povijesti NBA lige.

Osim Wembanyame, istaknuli su se i Stephon Castle s 21 poenom, 4 skoka, 8 asistencija i 4 ukradene lopte te Devin Vassell sa 17 koševa i 9 skokova.

U redovima Miamija Bam Adebayo je završio utakmicu s 31 poenom, 10 skokova i 3 asistencije, dok je Andrew Wiggins dodao 24 poena.