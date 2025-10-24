VIDEO / Pogledajte nemoguću tricu Curryja koja je ‘poništila’ briljantne nastupe Jokića i Gordona

Podijeli :

Golden State Warriorsi i Denver Nuggetsi odigrali su fantastičnu utakmicu, prvu u novoj NBA sezoni za goste iz Colorade. Na kraju je domaćin u San Franciscu pobijedio poslije produžetka 137:131 (27:31, 34:39, 33:24, 26:26 - 17:11).

Nikola Jokić, koji je prošle sezone ušao u povijest kao prvi centar u najjačoj ligi svijeta s triple-double učinkom u prosjeku, počeo je sezonu u istom stilu postigavši 21 koš uz 13 skokova i deset asistencija. Bio mu je to 165. triple-double u karijeri.

Utakmicu za pamćenje imao je i njegov suigrač Aaron Gordon koji je srušio osobni rekord iz 2017. kada je ubacio 41 koš. Sada se zaustavio na 50 poena uz 10/11 šut za tri. Gordonov ukupan šut iz igre bio je također izvanredan, 17/21.

Ipak, Jokićev i Gordonov učinak nije pomogao Nuggetsima da svladaju Warriorse koji su slavili na krilima genijalnog Stephena Curryja. Proslavljeni razigravač pogađao je kad je trebao – prvo za produžetak čudesnu tricu za 120:120 pa za ključnu razliku u dodatnih pet minuta. Utakmicu je završio s 42 koša uz šest skokova i sedam asistencija.

