VIDEO / Pet poena Matkovića u pobjedi Pelicansa, Pacersi slavili u reprizi finala

Podijeli :

AP Photo/Brandon Dill via Guliver

New Orleans Pelicansi su sinoć sa 133-127 pobijedili domaće Memphis Grizzliese najviše zahvaljujući Saddiqu Beyu koji je u zadnjoj četvrtini postigao 19 od svojih 36 poena.

Trey Murphy III je dodao 32 koša, dok je Zion Williamson završio s 24 poena i 11 skokova, a Pelicansi su prekinuli niz od tri poraza. Karlo Matković je odigrao 14:52 minute za Pelicanse i ubacio je pet koševa (šut iz igre 2/4, trice 1/3) uz šest skokova, jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu. Jaren Jackson Jr. predvodio je Memphis s 26 poena i 12 skokova, dok je Jock Landale dodao 24 poena i 11 skokova.

Pelicansi, koji su izgubili 14 od prethodnih 16 utakmica, pobijedili su u gostima tek četvrti put.

Bey je pomogao Pelicansima da se oporave od zaostatka od osam koševa pred zadnju četvrtinu. Postigao je 14 poena u rasponu od tri minute kako bi omogućio New Orleansu da zaostatak od tri poena pretvori u vodstvo od tri poena (115-112) četiri i pol minute prije kraja. Nakon što su se Grizzliesi vratili u vodstvo od 123-122 minutu i pol prije kraja, Williamson je zabio tricu, a onda je i Bey 58 sekundi do kraja ubacio tricu za vodstvo Pelicansa od 128-123.

Cleveland Cavaliersi su sa 123-118 pobijedili Sacramento Kingse, a Donovan Mitchell je za pobjedu svoje momčadi zabio 33 koša uz osam asistencija. Pratio ga je s 29 ubačaja Evan Mobley koji je dodao i 13 skokova i sedam asistencija. Jaylon Tyson dodao je 17 poena, a Jarrett Allen 15 poena i devet skokova za Cleveland, koji je pobijedio u devet od posljednjih 13 utakmica. Domantas Sabonis predvodio je Kingse s 24 poena, 16 skokova i šest asistencija u 31 minuti s klupe. Dennis Schröder postigao je 21 poen, a DeMar DeRozan 20 poena za Sacramento, koji je izgubio četiri utakmice zaredom i ima omjer 3-18 u gostima. Dario Šarić nije igrao za Sacramento.

Houston Rocketsi su u gostima sa 111-104 bili bolji od domaćih Detroit Pistonsa kojima je prekinut niz od četiri pobjede. Kevin Durant je zabio 32 koša, a Alperen Sengun je dodao 19 poena i pet asistencija za Houston koji je preuzeo kontrolu nad Pistonsima s 34-20 u trećoj četvrtini. Kod Pistonsa najbolji je bio Jalen Duren koji je utakmicu završio s 18 ubačaja i sedam skokova.

Toronto Raptorsi su upisali treću pobjedu zaredom svladavši sa 110-98 domaće Portland Trail Blazerse. Sandro Mamukelashvili postigao je 22 poena, a Immanuel Quickley 20 poena, osam skokova i sedam asistencija za Toronto. U redovima Portlanda, kojem je prekinut niz od četiri pobjede, najbolji su s o 21 košem svaki bili Jrue Holiday i Shaedon Sharpe.

Denver Nuggetsi su u gostima sa 102-100 nadigrali Milwaukee Buckse iako su ispustili vodstvo od čak 23 koša. Julian Strawther postigao je 20 poena za Denver, Tim Hardaway Jr. dodao je 17 poena, a Bruce Brown 15. Zeke Nnaji dodao je 11 uz 12 skokova. Giannis Antetokounmpo predvodio je Milwaukee s 22 poena, 13 skokova i sedam asistencija. Nakon što su gubili 63-86 10 i pol minuta prije kraja, Milwaukee je smanjio prednost Denvera na 99-97 tricom Ryana Rollinsa 29,3 sekunde prije kraja. Denver je povećao na 101-97 kada je Tim Hardaway Jr. pogodio dva slobodna bacanja 10,6 sekundi prije kraja. Rollins je tada pogodio još jednu tricu za 101-100 5,4 sekunde prije kraja. Jalen Pickett je fauliran 4,5 sekundi prije kraja i pogodio je svoje prvo slobodno bacanje, ali je promašio drugo. Kyle Kuzma iz Milwaukeeja uhvatio je odbijenu loptu, driblao odmah iza sredine terena i očajnički uputio udarac koji se odbio od prednjeg obruča.

Indiana Pacersi su u reprizi prošlogodišnjeg NBA finala sa 117-114 slavili protiv Oklahoma City Thundera. Andrew Nembhard je s 27 poena i 11 asistencija predvodio Indianu do pobjede u gostima, prve nakon tri uzastopna poraza. Jarace Walker dodao je 26, a Pascal Siakam 21 koš za Indianu. Ovo je bio tek drugi poraz u devet utakmica za Thunder kojem nije pomoglo ni 47 koševa Shaija Gilgeous-Alexandera. Pacersi su u jednom trenutku utakmice vodili sa 17 koševa, manje od pet minuta do kraja su imali prednost od 12 koševa, a nešto više od dvije minute do kraja su vodili su s 10 poena razlike. No tada Oklahoma smanjuje zaostatak na jedan koš 24,3 sekunde prije kraja serijom 9-0 – sve zahvaljujući Gilgeous-Alexanderu i Chetu Holmgrenu. No, Walker je nakon toga pogodio sva četiri slobodna bacanja čime je osigurao pobjedu Indiane.

Boston Celticsi su u New Yorku nakon dva produžetka sa 130-126 bili bolji od Brooklyn Netsa. Payton Pritchard je bio najbolji strijelac Bostona s 32 ubačaja. U utakmici u kojoj je bilo 22 promjene vodstva i 13 izjednačenja, Celticsi su izgubili prednost od 10 koševa u posljednje tri minute regularnog dijela utakmice i nadoknadili su zaostatak od pet koševa u posljednjih 7,9 sekundi produžetka zahvaljujući tricama Pritcharda i Huga Gonzaleza četiri desetinke sekunde prije kraja. U drugom produžetku Netsi su dva puta smanjili prednost na jedan koš nakon što su Celticsi poveli, ali Sam Hauser je zabio tricu za vodstvo od 128-124 nešto manje od dvije minute prije kraja, a Pritchard je postigao posljednje poene 44,2 sekunde prije kraja nakon što je Noah Clowney promašio tricu.

Atlanta Hawksi su kod kuće sa 110-103 bili bolji od Phoenix Sunsa koji su ostali bez Devina Bookera zbog ozljede gležnja. Jalen Johnson postigao je 12 od svojih 23 poena u zadnjoj četvrtini za Atlantu koja je zabila posljednjih osam koševa u utakmici i tako prekinula niz od tri pobjede Sunsa. Johnson je izjednačio svoj osobni rekord s 18 skokova za svoj 30. double-double i dodao devet asistencija. Onyeka Okongwu je ubacio 25 koševa za Atlantu, a CJ McCollum 21. Phoenix je predvodio Booker s 31 poenom, ali nije igrao u zadnjoj četvrtini nakon što je ozlijedio desni gležanj pred kraj treće trećine. Grayson Allen i Collin Gillespie postigli su po 16 poena za Sunse.