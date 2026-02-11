VIDEO / Van Dijk pogodio za pobjedu Liverpoola na teškom gostovanju

Podijeli :

U 26. kolu engleske Premier lige Liverpool je slavio na gostovanju kod Sunderlanda s 1:0. Tako su Redsi isprali gorak okus poraza protiv Manchester Cityja te su se ponovno vratili u borbu za mjesta koja vode u Ligu prvaka.

Prvo poluvrijeme prošlo je bez pogodaka unatoč dominaciji Liverpoola. Redsi su uputili čak 14 udaraca prema vratima Crnih mačaka, ali nijedan nije završio u golu. Ipak, na početku drugog poluvremena sreća je pomazila momčad Arnea Slota.

Nakon udarca iz kuta s desne strane lopta je došla do Virgila van Dijka koji je glavom uputio loptu prema golu. Na putu do mreže je Habib Diarra dirao loptu pa se prvotno njemu upisao autogol, ali je do kraja utakmice pogodak ipak pripisan nizozemskom stoperu. Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao i Liverpool je slavio s 1:0.

Ovom pobjedom je Liverpool iskoristio kikseve Chelseaja i Manchester Uniteda te su sada Crvenim vragovima došli na -3 dok su Bluesima na -2. Prva četiri mjesta vode u Ligu prvaka, a postoji velika mogućnost da će i peto mjesto voditi u elitni europski rang zbog dobrih nastupa Engleza u ovoj sezoni.

