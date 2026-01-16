VIDEO / Fenomenalni Ball ušutkao kritičare i s devet trica srušio LeBrona i Dončića usred LA-a

Sjajne napadačke večeri Luke Dončića i svestrana izvedba LeBrona Jamesa nisu bile dovoljne Lakersima za pobjedu.

Ball je utakmicu završio s 11 asistencija i šest skokova, a u drugom poluvremenu pogodio je čak osam trica, svaku popraćenu gestama kojima je utišavao domaću publiku u Los Angelesu. Američki mediji podsjećaju da je Ball rođen u blizini grada u kojem je sada zablistao. Brandon Miller dodao je 26 poena za Hornetse, Miles Bridges 25, dok je rookie Kon Knueppel ubacio 19.

Nakon što su prije desetak dana uvjerljivo iznenadili vodeću momčad NBA lige Oklahoma City Thunder pobjedom u gostima od 27 razlike, Hornetsi su još jednom potvrdili da imaju ozbiljan potencijal. Ovoga puta zaustavili su i dvije najveće zvijezde Lakersa. Dončić je susret završio s 39 poena, od čega 19 u prvoj četvrtini, u četvrtom porazu Lakersa u posljednjih pet utakmica. LeBron James upisao je 29 poena, devet skokova i šest asistencija.

