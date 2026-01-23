VIDEO / Durantovi Rocketsi nakon drame poraženi u Philadelphiji, Nuggetsi do nove pobjede bez Jokića

Podijeli :

AP Photo/Matt Slocum via Guliver

Napeto je bilo u Philadelphiji gdje su domaći Sixersi sa 128-122 nadigrali Houston Rocketse nakon produžetka.

Tyrese Maxey postigao je 36 poena, uključujući ključne akcije pred kraj regularnog dijela i na kraju produžetka, za Philadelphiju. Maxey je dodao 10 asistencija, dok je Joel Embiid odigrao odličnu utakmicu s 32 poena, 15 skokova i 10 asistencija. Kelly Oubre Jr. dodao je 26 poena uz šut od 10 od 14 za Sixerse.

VIDEO / Zubac odigrao maestralnu partiju u pobjedi nad Lakersima u gradskom derbiju!

Kevin Durant predvodio je napad Houstona s 36 poena, iako je također imao osam od 17 izgubljenih lopti. Amen Thompson dodao je 17 poena i devet asistencija za Rocketse, kojima je prekinut niz od tri pobjede.

Houston je vodio 107-101 prije nego što je Maxey postigao 11 poena u posljednje četiri minute regularnog dijela i doveo Philadelphiju do izjednačenja na 115-115, 40,1 sekundi prije kraja. U produžetku, momčadi su ponovno bile izjednačene dvije i pol minute prije kraja kada je Maxey zabio polaganje koje je odlučilo utakmicu. Oubre se provukao kroz obranu za vlastito polaganje i postavio rezultat na 124-120, nešto više od minutu do kraja.

Durant je šutom prepolovio Houstonov zaostatak 23,3 sekunde prije kraja. No, Maxey je odgovorio s dva slobodna bacanja, a zatim i zakucavanjem, postavivši tako konačan rezultat.

Denver Nuggetsi su sa 107-97 u gostima bili bolji od Washington Wizardsa. Peyton Watson postigao je 35 poena, što je njegov osobni rekord, uz osam skokova, za Denver, Jamal Murray postigao je 24 poena, a Jonas Valanciunas 16, uz devet skokova. Kod Wizardsa, koji su izgubili osam utakmica u nizu, najbolji je bio Kyshawn George s 20 poena, 12 skokova i sedam asistencija.

Dallas Mavericksi su ostvarili četvrtu pobjedu u nizu nakon što su kod kuće sa 123-115 bili bolji od Golden State Warriorsa. Naji Marshall je pobjedi svoje momčadi pridonio s 30 poena i devet asistencija, a Cooper Flagg je ubacio 21 koš uz 11 skokova. Stephen Curry je bio najbolji pojedinac Warriorsa s 38 poena, od čega je osam trica, dok je De’Anthony Melton dodao 22 koša za Warriorse.

Portland Trail Blazersi su također ostvarili četvrtu uzastopnu pobjedu svladavši sa 127-110 domaći Miami Heat. Shaedon Sharpe postigao je 24 od svojih 27 poena u drugom poluvremenu za Portland, a Caleb Love je ubacio 20 koševa za Trail Blazerse koji imaju omjer 22-23. Portlandov Deni Avdija je također zabio 20 koševa, dodavši tome, sedam skokova i četiri asistencije u više od 17 minuta prije nego što je napustio teren zbog bolova u leđima početkom treće četvrtine. Avdija se nedavno vratio nakon trodnevnog izbivanja zbog problema s donjim dijelom leđa. Bam Adebayo je zabio 32 koša uz 10 skokova za Heat.

San Antonio Spursi su u Salt Lake Cityju sa 126-109 nadigrali domaći Utah Jazz. De’Aaron Fox je zabio četiri trice u zadnjoj četvrtini i bio najbolji strijelac s 31 poenom. Victor Wembanyama je ubacio 26 koševa uz 14 skokova za Spurse, koji su pobijedili u četiri od pet utakmica i drže drugi najbolji omjer u Zapadnoj konferenciji. Utah je izgubio pet od posljednjih šest utakmica. Ace Bailey je predvodio s 25 ubačaja Utah, dok je Jusuf Nurkić upisao 17 poena, 14 asistencija i 11 skokova.

Chicago Bullsi su sa 120-115 u Minneapolisu bili bolji od domaćih Timberwolvesa kojima je ovo četvrti uzastopni poraz. Coby White postigao je s 22 koša bio najučinkovitiji kod Chicaga, a Josh Giddey je dodao 21 poen. Julius Randle je s 30 poena predvodio Minnesotu, dok su Anthony Edwards i Naz Reid postigli po 20 poena.

Charlotte Hornetsi su na gostovanju sa 124-97 svladali Orlando Magic, a Brandon Miller je ubacio 20 koševa i predvodio osam igrača s dvoznamenkastim učinkom. Collin Sexton postigao je 19 poena, LaMelo Ball dodao je 16, a Kon Knueppel 13 poena i 10 skokova za Hornetse, koji su vodili s čak 33 poena razlike. Najbolji kod Orlanda bio je Paolo Banchero s 23 poena, dok je Desmond Bane ubacio 21 koš.

