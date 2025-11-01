VIDEO / Dončić se vratio u stilu: Sjajni Slovenac napravio nešto što nije viđeno od 1961.

Za manje od 39 minuta ubacio je 44 poena (šut 14/27, trice 6/15), uz 12 skokova i šest asistencija.

VIDEO / Leonard sa zvukom sirene donio pobjedu Clippersima, Zubac upisao double-double

Time je postao tek drugi igrač u povijesti NBA lige, uz Wilta Chamberlaina, koji je sezonu otvorio s tri uzastopne utakmice s 40 ili više poena. Ujedno je prvi još od 1961. s tri otvaranja sezone iznad te granice.

Dončić je u prve tri utakmice prosječno bilježio 45.3 poena, 11.7 skokova i 7.7 asistencija uz 58.4% šuta iz igre, čime je postao prvi Laker s takvim učinkom nakon Kobea Bryanta te se izjednačio s LeBronom Jamesom po broju susreta s 40 poena, 10 skokova, 5 asistencija i 5 trica.