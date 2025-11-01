VIDEO / Leonard sa zvukom sirene donio pobjedu Clippersima, Zubac upisao double-double

Ivica Zubac upisao je double-double s 14 poena i 11 skokova u pobjedi Los Angeles Clippersa 126:124 nad New Orleans Pelicansima u NBA Kupu.
Karlo Matković odigrao je tri minute za New Orleans, bez poena, ali s dva skoka i jednom blokadom.
U dramatičnoj završnici pobjedu je donio Kawhi Leonard šutom sa sirenom, a susret je završio s 34 poena.
James Harden dodao je 24 poena i 14 asistencija, dok su kod Pelicansa najbolji bili Jordan Poole s 30 i Zion Williamson s 29 poena.
