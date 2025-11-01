VIDEO / Leonard sa zvukom sirene donio pobjedu Clippersima, Zubac upisao double-double

Karlo Matković odigrao je tri minute za New Orleans, bez poena, ali s dva skoka i jednom blokadom.

VIDEO / Dončić se vratio u stilu: Sjajni Slovenac napravio nešto što nije viđeno od 1961.

U dramatičnoj završnici pobjedu je donio Kawhi Leonard šutom sa sirenom, a susret je završio s 34 poena.

James Harden dodao je 24 poena i 14 asistencija, dok su kod Pelicansa najbolji bili Jordan Poole s 30 i Zion Williamson s 29 poena.

