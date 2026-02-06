VIDEO / Charlotte do osme pobjede u nizu, Wembanyama predvodio Spurse u teksaškom derbiju

Podijeli :

Posve neočekivano su košarkaši Charlotte Hornetsa i dalje u pobjedničkom naletu, a u noći s četvrtka na petak su upisali osmu pobjedu u nizu u NBA ligi svladavši Houston u gostima 109-99.

Charlotte je trenutačno na desetom mjestu ljestvice Istočne konferencije te je u krugu momčadi koje će izboriti ulazak u play-in na kraju sezone. Kon Knueppel je predvodio Charlotte s 24 poena, dok je LaMelo Ball ubacio 20 koševa uz četiri asistencije i četiri skoka.

Houstonu su malo značile odlične brojke Kevina Duranta koji je ubacio 31 poen uz pet ukradenih, ali i šest izgubljenih lopti. Alperen Sengun je ubacio samo sedam poena za domaćina uz pet uspješnih dodavanja i devet skokova.

Iznenađenje večeri je pobjeda Washingtona, jedne od najslabijih momčadi lige kod Detroita, vodećeg sastava na Istoku, sa 126-117. Već je prva četvrtina i 34-21 gostiju iz glavnog grada, nagovijestila konačan rezultat, a iako je Detroit do kraja prijetio nije uspio izbjeći trinaesti poraz u sezoni.

Will Riley je bio prvi strijelac Washingtona s 20 poena, a tome je dodao pet asistencija i šest skokova. Sharife Cooper je dodao 18 poena uz pet asistencija. Vrlo dobru utakmicu za Detroit je odigrao njegov najbolji igrač Cade Cunningham. Ubacio je 30 poena uz osam asistencija i osam skokova, ali bilo je to premalo za domaćina. Hrvatski košarkaš Dario Šarić nije s momčadi te nije nastupio za Detroit.

Šesti poraz u nizu upisao je Dallas. U teksaškom obračunu San Antonio je slavio kod Dallasa 135-123 uz 29 poena Victora Wembanyame. Tome je dodao 11 skokova, šest asistencija, tri blokade i dvije osvojene lopte. Svi su igrači iz petorke San Antonija postigli dvoznamenkasti broj poena, a gosti su iz igre imali šut iznad 50 posto.

Kod Dallasa su po 32 poena ubacili Cooper Flagg i Naji Marshall, a obojica su ostvarili i po šest skokova.

Brandon Ingram je ubacio 33 poena uz šest asistencija i šest skokova za domaće slavlje Toronta protiv Chicaga od 123-107.

Golden State je bez Stephena Curryja te od ranije ozlijeđenog Jimmyja Butlera svladao sa 101-97 u gostima Phoenix koji je bio bez najboljeg igrača Devina Bookera.