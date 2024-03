Legenda Ex-Yu košarke o Jokiću: Frapantno je da ne osjeća ništa prema Srbiji

Podijeli :

AP Photo Đorđe Vaslije by Guliver

Jedan od najboljih i najtrofejnijih jugoslavenskih košarkaša svih vremena, čuveni playmaker Zoran Slavnić žestoko je prozvao Nikolu Jokića zbog činjenice da se jako rijetko odaziva u srpsku reprezentaciju. Slavnić smatra da za to nema pravog opravdanja.

“Prvo ono što mi se ne sviđa. Tolika odsutnost, kroz sport, patriotizam, da nije za ljude. Ako te srce ne tjera da igraš za svoju zemlju, od pet poziva, četiri si odbio, onda nije to to. Frapantno je da tako pametan dečko toliko ne osjeća”, rekao je Zoran Slavnić za Una TV pa dodao:

“A što se tiče njegovih igračkih kvaliteta, to je posebna priča. On je najstrašniji šibicar koji je postojao. Što on radi… Užasno je koliko je on dobar, pametan, kreativan. Nevjerojatne mentalne sposobnosti ima, a fizički nikakve (odraz 12 centimetara). On se igra košarke. I zbog svega toga mi je žao slušati kako je umoran. Patriotizam je kad daješ i ne očekuješ ništa za uzvrat.”

Zoran Moka Slavnić bio je jedan od najvažnijih kotačića prve zlatne generacije jugoslavenske košarke koja je u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća uzela sve. Bila je to generacija Kreše Ćosića, Mirze Delibašića, Dragana Kićanovića, Dražena Dalipagića i ostalih legendi. Kao igrač Slavnić je bio tri puta bio prvak Europe, a po jednom olimpijski i svjetski prvak.

Kao trener u Šibeniku otkrio je Dražena Petrovića i kao klinca ga je gurnuo u prvi sastav, a slično je napravio u Jugoplastici s Kukočem i Rađom. Jugoplastiku je preuzeo 1985. i golobradim Splićanima dao prvu pravu šansu u tada drugoj najjačoj ligi svijeta.