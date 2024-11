Izbornik BiH: Zaslužena pobjeda Hrvatske, ali neće im biti lako u ludnici u Sarajevu

Podijeli :

Hrvatska košarkaška reprezentacija svladala je Bosnu i Hercegovinu 89:76 u Draženovom domu u utakmici trećeg kola kvalifikacija za Eurobasket 2025. godine.

U našoj su skupini još Francuska i Cipar, a Hrvatska će snage s BiH odmjeriti opet u nedjelju u Sarajevu od 18 sati uz prijenos na Sport Klubu.

Izbornik Adis Bećiragić ne smatra da će Hrvatska lako do gostujuće pobjede.

“Bila je zanimljiva utakmica, koliko god meni i ljudima izgledalo da je postojao odličan postotak za tricu kod Hrvatske, bilo je puno laganih poena njihovih i naših promašenih penala, to nas je koštalo. Nadam se da će u Skenderiji biti drugačije, 13 razlike ništa ne znači u ludnici u Sarajevu“, rekao je izbornik BiH te dodao:

“Izvukli smo jako dobro s napadačkim akcijama, Božićem i Smithom, više nego zaslužena pobjeda Hrvatske. Ovo je tek prvo poluvrijeme, moramo se odmoriti i promijeniti neke stvari jer imamo važnu utakmicu u Sarajevu za tri dana.

Bosna igra na taj način, znali smo za to i na to smo se pripremali. Tražili smo širinu, znali smo koji igrač treba izaći na šut. Individualna kvaliteta Smitha došla do izražaja, u drugom dijelu smo smanjili rotaciju i došli do pobjede. Navijači BiH su Fanaticosi, fanatično navijaju, očekujem dobru atmosferu, fer i korektno navijanje i da dođemo do pobjede”