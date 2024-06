Hrvatske košarkaše očekuje paklen raspored, Šarić poručuje: ‘Imamo dobre izglede, možemo igrati sa svima’

Podijeli :

xMarkoxMetlasx via Guliver

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija će od 23. do 26. lipnja u Opatiji odigrati turnir na kojem će sudjelovati i reprezentacije Poljske i Brazila, koje se također pripremaju za nastup u skorašnjim kvalifikacijama za nastup na Olimpijskim igrama.

Tim je povodom u petak održana konferencija za medije u opatijskom hotelu Ambasador na kojoj su se novinarima obratili predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza (HKS) Nikola Rukavina, izbornik Josip Sesar, kapetan Dario Šarić i reprezentativni razigravač Goran Filipović.

“Svi znamo što su Olimpijske igre i da bi plasman na olimpijski turnir bio veličanstven uspjeh. Ako ne uspijemo, to neće biti tragedija, jer igramo protiv nekih od najboljih svjetskih reprezentacija. Kvalifikacije će biti teške, ali idemo to probati dobiti pa da okrenemo novu stranicu hrvatske košarke”, izjavio je predsjednik HKS-a.

Hrvatska će od 2. do 7. srpnja nastupiti na kvalifikacijskom turniru kojem je domaćin grčki Pirej. U grupnom dijelu suparnici hrvatskim košarkašima su Slovenija (2.7.) i Novi Zeland (3.7.). Osvajanjem prvog ili drugog mjesta ostvaruje se plasman u polufinale s jednom od reprezentacija iz druge skupine u kojoj su Grčka, Dominikanska Republika i Egipat.

Reprezentacija je već pet dana u Opatiji, gdje se hrvatski košarkaši odlično osjećaju.

“U drugom dijelu priprema, u Opatiji, priključili su nam se Šarić, Zubac, Hezonja, Smith i Branković te smo sada kompletni. Odmah smo krenuli taktički osvježiti ono što smo radili prošlo ljeto i smatram da smo na dobrom putu. Atmosfera je odlična, momci su cijelu sezonu u kontaktu i postali su prava klapa. Radimo na nadogradnji, na povezivanju linija i ja se nadam da će biti dobro”, rekao je Sesar, a potom najavio utakmice na opatijskom turniru na kojem će Hrvatska u nedjelju (23.6., 18.30 sati) igrati protiv Poljske koju vodi Igor Miličić, a tri dana poslije (18.30 sati) protiv Brazila kojim opet ‘dirigira’ Aco Petrović.

“To su nam momčadi po mjeri koje su skrenule pozornost na sebe; Poljska na posljednjem EuroBasketu, i Brazil koji ima jako dobru generaciju. To će biti dobri testovi nakon kojih ćemo vidjeti na kojim stvarima trebamo poraditi do odlaska u Atenu. Probat ćemo raspodijeliti minutažu i nećemo baš sve ni otkrivati. To su jako važne utakmice gdje ćemo vidjeti naznake onoga što želimo igrati. Rezultat nije primaran, primarno nam je da izgledamo što bolje i da izgledamo kao tim”, rekao je izbornik.

Dario Šarić je prošle godine preuzeo kapetansku vrpcu.

“Zadovoljstvo je biti dijelom ovakve ekipe. Cilj je bazu koju smo stvorili prošle godine nadograditi ovo ljeto, kao što je rekao i trener. U nekoliko dana smo odradili dobar posao i te utakmice protiv Poljske i Brazila bit će dobri testovi. Rezultat možda nije primaran, ali mi se nadamo da će rezultat tih utakmica biti pozitivan i posljedica naše dobre igre i kemije koju smo pokazali prošle godine. Kao kapetanu mi je čast ponovno biti tu, biti dio ovoga svega”, rekao je Šarić, a osvrnuo se i na kvalifikacijski turnir u Pireju:

“Teško je sada govoriti o nekakvim postocima šanse protiv Slovenije, Grčke ili Dominikanske Republike. Imamo i nezgodan raspored, prvu utakmicu igramo u 21 sat, a drugu u 17 sati. No, bitno je da napravimo bazu i da ju nadogradimo pa će s vremenom šanse rasti. Pokriveni smo na svim pozicijama i igrači koji ulaze s klupe sigurno imaju kvalitetu. Idemo se boriti, dati sve od sebe, biti pravi prvenstveno u obrani i onda će nam se napad otvoriti. Imamo Zupca koji je dominantan, imamo Hezonju koji ima veliki napadački arsenal i mi ostali koji možemo tu pripomoći da igramo bolju košarku. Mislim da imamo dobre izglede, sa svima možemo igrati.”

Goran Filipović je razigravač koji može promijeniti ritam utakmice, dati poticaj s klupe i dobro zamijeniti igrače iz udarne petorke.

“Drago mi je što smo se ponovno svi skupa okupili. Prošlo ljeto smo zaradili poziciju u kojoj smo sada i sad nam je najbitnije da iskoristimo ova dva tjedna u Opatiji da podignemo igru na što višu razinu. Pozvao bih publiku da dođe u što većem broju na turnir u Opatiju. Hrvatskoj košarci malo treba da se zapali. Kad smo prošlo ljeto osvojili pretkvalifikacijski turnir u Istanbulu osjetilo se ono nešto, osjetila se atmosfera, kako među nama, tako i među ljudima. Uvijek je dobar rezultat poticaj za dobru priču”, poručio je Filipović.

Sve tri utakmice turnira bit će odigrane u opatijskoj Sportskoj dvorani “Marino Cvetković” i sve će se igrati u istom terminu, s početkom u 18.30 sati.