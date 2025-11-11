VIDEO / Što je ovo bilo!? Bh. košarkaš ‘monstruozno’ zakucao preko igrača Crvene zvezde

Podijeli :

U tijeku je susret 10. kola Eurolige između Dubaija, kojeg vodi hrvatski trener Jurica Golemac, i Crvene zvezde. Nakon devet kola, Dubai ima omjer 3-6, dok je Crvena zvezda na omjeru 7:2. Na samom startu susreta vidjeli smo jedan potez koji nije karakterističan za euroligaške parkete. Reprezentativac BiH i košarkaš Dubaija, Kenan Kamenjaš, "monstruozno" je zakucao preko igrača Crvene zvezde, Semija Ojeleyeja. Pogledajte!

