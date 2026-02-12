VIDEO / Pariz iznenadio Barcelonu, Olympiakos bolji od Zvezde u crveno-bijelom derbiju

Podijeli :

ManuelxBlondeau AOP.Press via Guliver

Košarkaši Parisa iznenadili su u gostima Barcelonu i pobijedili 85-74 u dvoboju 28. kola Eurolige, dok je Maccabi nakon produžetka bio bolji od Bayerna sa 111-106.

Parižani su sjajno odradili treću dionicu na gostovanju kod Barcelone. Taj su dio igre dobili čak 28-12, okrenuli rezultat na svoju stranu i trasirali put prema pobjedi. Nadir Hifi bio je prvi strijelac francuske momčad s 21 poenom, a tome je dodao i tri asistencije. Justin Robertson je za goste postigao 18 poena. Kod Barcelone je najbolji bio Dario Brizuela s 15 poena.

Maccabi je sa 111-106 svladao minhenski Bayern uz odličnu predstavu Romana Sorkina koji je postigao 21 poen uz sedam asistencija i četiri skoka. Čak 33 poena Andreasa Obsta bilo je premalo za uspjeh gostiju. Obst je ujedno za tri poena gađao 8-13.

S čak 91-60 Anadolu Efes je na domaćem parketu nadigrao bolonjski Virtus uz 22 poena Colea Swidera.

U crveno-bijelom derbiju Olympiakos u Pireju nadigrao Crvenu zvezdu s 92-86. U pobjedničkom sastavu Saša Vezenkov je postigao 23 poena uz osam skokova.

Košarkaši Valencije rutinski su svladali francuski Asvel s 82:67, a španjolski sastav predvodili su Darius Thompson i Jean Claudio Montero sa 14 poena.