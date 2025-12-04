VIDEO / Navijači Partizana emotivno se oprostili od bivšeg trenera Obradovića

Podijeli :

Košarkaši Partizana u 14. kolu Eurolige večeras u beogradskoj Areni dočekuju Bayern München. Ovo je prva utakmica crno-bijelih bez legendarnog trenera Željka Obradovića, koji je podnio ostavku nakon poraza kod Panathinaikosa u prošlom kolu. Iako je Partizan loše startao sezonu i u Euroligi drži omjer 4-9, navijači su htjeli da "Žoc" ostane na klupi. Uoči večerašnjeg dvoboja podigli su isprintane fotografije Obradovića i uz pjesmu se emotivno oprostili od svog legendarnog trenera, a bilo je i suza među najmlađim navijačima. Pogledajte!

