VIDEO / Iskusni Grk iznenadio fantastičnim potezom: ‘Ovaj čovjek nije zakucao od 2009.’

Iskusni Grk iznenadio fantastičnim potezom: 'Ovaj čovjek nije zakucao od 2009.'

U derbiju 19. kola Eurolige između dva grčka rivala - Panathinaikosa i Olympiacosa - istaknulo se zakucavanje 35-godišnjeg igrača domaćih, Kostasa Papanikolaoua. Grk je dobio loptu na desnoj strani te se sjurio prema košu i silovito zakucao u prvoj četvrtini što je iznenadilo našeg komentatora Sašu Živka, obzirom da košarkaš Olympiacosa inače nije poznat po ovakvim potezima.

