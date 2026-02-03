VIDEO / Hezonja zabio 13 poena u dramatičnom porazu Reala, Partizan izgubio sa zvukom sirene

Podijeli :

U 26. kolu Eurolige po svojoj su se dramatičnosti posebno istaknule dvije utakmice u kojima su pobjednici odlučeni u posljednjim sekundama.

Panathinaikos srušio Real Madrid

U derbiju Panathinaikos je slavio protiv Real Madrida s 82:81. Iako su igrali bez prve zvijezde Kendricka Nunna i gubili nakon prve četvrtine, “Zeleni” su se vratili predvođeni Kostasom Sloukasom (22 poena).

U nevjerojatnom finišu, Mario Hezonja je uz prekršaj vratio prednost Realu (81:80), no pobjedu domaćinu donio je Jerian Grant košem dvije sekunde prije kraja.

Uz Sloukasa, Grant je bio ključan s 19 poena, dok je kod Reala najbolji bio Alex Len s 18.

Partizan ispustio pobjedu u Tel Avivu

Ništa manje uzbudljivo nije bilo u Tel Avivu, gdje je Maccabi svladao Partizan rezultatom 95:93. Crno-bijeli su kontrolirali veći dio susreta, ali su u završnici serijom pogrešaka i nesportskim prekršajem dopustili domaćinu povratak.

Iako je Bruno Fernando izjednačio na 93:93, Jimmy Clark je uz zvuk sirene pogodio za pobjedu Maccabija. Partizan je tako propustio priliku za prvi trijumf u Tel Avivu nakon 2010. godine.