VIDEO / Hezonja dvoznamenkast u porazu Reala, Partizan do pobjede u dramatičnoj završnici

Domaćin je, osim u prvoj četvrtini, bio bolja momčad i zasluženo došao do pobjede. Valencia sada ima omjer 6-4, dok je Real na 5-5.

VIDEO / Hrvatski trener uvjerljivo svladao Crvenu zvezdu u Euroligi!

Kod Reala je hrvatski košarkaš Mario Hezonja zabio 11 poena uz pet skokova, a najefikasniji je bio Trey Lyles s 23 poena. Kod pobjedničke momčadi je najbolji bio Omari Moore sa 16 poena.