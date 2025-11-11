VIDEO / Hrvatski trener uvjerljivo svladao Crvenu zvezdu u Euroligi!

Crvena zvezda poražena je u 10. kolu Eurolige od Dubaija rezultatom 102:86 (29:21, 22:26, 18:18, 33:21), čime je prekinut njezin niz od sedam uzastopnih pobjeda te sada ima omjer 7-3. S druge strane, Dubai je ovom pobjedom stigao na omjer 4-6.
Momčad Dubaija, koju vodi hrvatski trener Jurica Golemac, odigrala je odličnu utakmicu i zasluženo slavila.
Beograđani su osim poraza doživjeli i udarac u vidu ozljede centra Ebuke Izundua, čije se stanje tek treba procijeniti. Krilni centar Chima Moneke nije igrao iz predostrožnosti.
Najbolji u redovima Dubaija bili su Kenan Kamenjaš s 20 poena i devet skokova te McKinley Wright i Aleksa Avramović s 18, odnosno 17 poena. Kod Zvezde se istaknuo Izundu s 16 poena, a poen manje postigao je Semi Ojeleye.
