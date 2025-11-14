VIDEO / Druga uzastopna pobjeda za hrvatskog trenera u Euroligi

Podijeli :

U susretu 11. kola Eurolige Dubai je s 95:89 svladao Žalgiris.

Dubai je u prvoj četvrtini gubio 14 razlike, ali se brzo vratio i sredinom treće dionice stigao do izjednačenja. Tada je proradio srpski reprezentativac Aleksa Avramović, koji je u završnici tog perioda ubacio 11 poena i odveo svoju momčad prema ključnoj prednosti. Na kraju je Dubai, uz malo nervoze u završnici, slavio protiv Žalgirisa 95:89.

Avramović je završio s 16 poena, 2 skoka i 6 asistencija, dok je Mfiondu Kabengele bio najefikasniji s 21 poenom i 10 skokova. Kod Žalgirisa su se istaknuli Azuolas Tubelis 22 poena i Sylvain Fransisco (15 poena, 9 asistencija).

Žalgiris je u posljednjoj četvrtini najviše prišao na -6, no momčad Jurice Golemca zadržala je kontrolu i upisala drugu uzastopnu pobjedu u Euroligi.

Ovom pobjedom Dubai je stigao do omjera 5–6, dok Žalgiris nakon poraza sada stoji na 7–4.