BaSKet Mušketiri: Fiba se uspavala, a Europa gubi korak

U novom izdanju "BaSKet Mušketira" naši komentatori Marin Mrduljaš Babo i Saša Živko ugostili su legendarnog trenera Vladu Vanjka. Razgovaralo se o brojnim temama, a kasnije u emisiji gostovao je i aktualni trener Dubaija Jurica Golemac. Uživajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.