VIDEO / Zubac strijelac momčadi u porazu Clippersa, izgubili i Šarićevi Kingsi

Nova NBA sezona nije dobro počela za LA Clipperse Ivice Zubca, a ni za novi klub Darija Šarića Sacramento Kingse koji su poraženi na gostovanjima u Salt Lake Cityju odnosno Phoenixu.

Od Clippersa su sa 129-108 bolji bili Utah Jazz koji je u jednom trenutku utakmice imao prednost od čak 37 koševa. Tri igrača Utah Jazza postigla su najmanje 20 poena u pobjedi. Walker Kessler predvodio je Jazz s 22 poena, devet skokova, četiri asistencije i četiri blokade, dok su Lauri Markkanen i Brice Sensabaugh postigli po 20 poena.

Ivica Zubac je bio najbolji strijelac u porazu Clippersa na otvaranju sezone, odigrao je nešto više od 27 minuta i u tom je vremenu uz šut iz igre 9/13 zabio 19 koševa te upisao sedam skokova, tri asistencije i jednu blokadu.

Porazom su sezonu otvorili i Sacramento Kingsi, njih su na svom terenu sa 120-116 nadigrali Phoenix Sunsi. Devin Booker postigao je 31 poen, Dillon Brooks dodao je 22 za Phoenix Sunsi koji su nadoknadili zaostatak od 20 poena. Grayson Allen postigao je svih svojih 18 poena u drugom poluvremenu, a rezervni igrač Royce O’Neale imao je tri trice i 12 poena za Sunse, koji su pobijedili u NBA debiju trenera Jordana Otta. Ott je njihov četvrti trener u četiri sezone.

Kod Kingsa, koji su vodili 64-44 krajem druge četvrtine i imali prednost od 17 poena na poluvremneu, najbolji je bio Zach LaVine s 30 poena, dok je DeMar DeRozan dodao 29. Dario Šarić je na terenu proveo sedam i pol minuta upisavši pritom dva promašaja te tri skoka.