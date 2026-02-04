Cedevita upisala peti uzastopni poraz u Europa Cupu

U susretu petog kola skupine L TOP 16 faze FIBA Europa Cupa, košarkaši Cedevite Junior su u KC Dražen Petrović izgubili od Bosne sa 79:86 upisavši i peti poraz u skupini.

Cedevita Junior je ovim porazom samo produbila krizu koja traje više od dva mjeseca. Naime, Zagrepčani su od sredine studenoga upisali tek tri pobjede iz 18 utakmica u svim natjecanjima, jednu iz posljednjih devet, dok su trenutačno u nizu od četiri poraza.

Nakon izjednačenog otvaranja, Bosna je napravila seriju 12:0 i od -2 (10:12) pobjegla na 10 koševa prednosti (24:12). U drugoj dionici Bosna je nastavila kontrolirati ritam i na poluvrijeme je otišla s prednošću 39:31, da bi na koncu treće dionice imala 66:59.

Cedevita je na startu posljednje četvrtine serijom 6:0 stigla na samo koš zaostatka. No, gosti su uzvratili sa četiri koša u nizu i ponovo se odvojili. Domaćin se u samoj završnici još jednom približio na koš minusa (74:75), ali je Bosna serijom preciznih napada ponovo otišla na sigurnih osam razlike (82:75). Na koncu je završilo 86:79.

Goste su do četvrte pobjede predvodili Alfonso Plummer sa 16, te Janari Joesaar i Edin Atić s po 15 poena. U domaćim redovima najefikasniji su bili Mislav Brzoja s 21 poenom, te Noa Zemljić s 13 poena.

U drugom susretu iz ove skupine CSM Oradea je savladala Pallacanestro Reggianu s 81:77.

Na ljestvici vode Reggiana i Bosna sa skorom 4-1 i njihov ogled iduće srijede u Sarajevu će odlučiti o pobjedniku skupine. Oradea ima dvije pobjede i tri poraza, a Cedevita Junior je na 0-5.