VIDEO / Tužan dan za Latvijce: Nakon Srba, kobna je bila i Litva

Briljirao je u sastavu Litve pričuvni razigravač Arnas Velička sa 21 košem i 12 asistencija, po 18 su za pobjednike dodali Deividas Sirvydis i Azoulas Tubelis, koji je sakupio i 12 skokova, dok je jedini raspoloženi kod Latvije bio Kristaps Porzingis sa 34 ubačaja i 19 skokova.

Litva je vodila od prve do zadnje minute, a upravo je Velička, koji je upao u startnu petorku umjesto ozlijeđenog Rokasa Jokubaitisa, dao ton utakmici s tri pogođene trice u samom otvaranju. Prednost Litve ubrzo je postala dvoznamenkasta, a do poluvremena je Velička sakupio 14 koševa uz stopostotni šut uz šest asistencija.

U nastavku je Litva pred kraj treće četvrtine povela i sa 13 razlike (62-49), a sredinom zadnjeg dijela s maksimalnih 15 (75-60) da bi Latvija s nekoliko uzastopnih trica u zadnjoj minuti stigla na samo pet poena zaostatka (82-77). No, Litvanci su u završnici bili sigurni s linije slobodnih bacanja te nisu domaćinima dopustili niti priliku za preokret.

Litva će u četvrtfinalu u utorak igrati protiv pobjednika susreta Grčka – Izrael koji se igra u nedjelju.

Ranije u subotu su četvrtfinale već izborili Njemačka i Turska.

