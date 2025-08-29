VIDEO / Srpski košarkaš isključen zbog udaranja protivnika na EuroBasketu

Eurobasket 2025 29. kol 202520:47 0 komentara

U tijeku je utakmica Srbije i Portugala na EuroBasketu, a najveća priča dosadašnjeg susreta u Rigi je potez Filipa Petruševa, košarkaša Dubaija. Srbin s brojem tri na dresu zakačio se s Portugalcem Diogom Britom. Činilo se kako je Portugalac inicirao kontakt, ali onda je Petrušev reagirao udarcem zbog čega je isključen sa susreta pri vodstvu Srbije 9:7.

