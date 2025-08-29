VIDEO / Srpski košarkaš isključen zbog udaranja protivnika na EuroBasketu

U tijeku je utakmica Srbije i Portugala na EuroBasketu, a najveća priča dosadašnjeg susreta u Rigi je potez Filipa Petruševa, košarkaša Dubaija. Srbin s brojem tri na dresu zakačio se s Portugalcem Diogom Britom. Činilo se kako je Portugalac inicirao kontakt, ali onda je Petrušev reagirao udarcem zbog čega je isključen sa susreta pri vodstvu Srbije 9:7.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!