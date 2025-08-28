VIDEO / Prvo iznenađenje Eurobasketa, Gruzija očitala lekciju aktualnom prvaku!

Podijeli :

Aktualni prvak Europe Španjolska doživio je ozbiljan udarac svojim ambicijama na Eurobasketu 2025. u prvom nastupu protiv Gruzije.

Inspirirana Gruzija, predvođena srpskim stručnjakom Aleksandrom Džikićem na klupi, kreirala je najveće iznenađenje dosadašnjeg dijela Eurobasketa porazivši branitelja naslova Španjolsku 83:69.

Prije tri godine Španjolci su se popeli na krov Europe pobijedivši u finalu Francusku, ali ove godine momčad Sergija Scariola je bitno oslabljena i pomlađena. Ovaj poraz mogao bi ih psihološki ozbiljno ‘prizemljiti’ uoči nastavka turnira.

Bila je to prva utakmica skupine C u Limassolu na Cipru, gdje uz domaćina igraju još Bosna i Hercegovina, Grčka i Italija.

Gruzija, koja na europskim prvenstvima nikad nije bolje plasirana od 11. mjesta, zasluženo je slavila. Vodila je gotovo čitavu utakmicu, čak i deset razlike već u prvoj četvrtini (19:9). Do odlaska na veliki odmor Španjolska se oporavila i primaknula na 37:35, no u cijelom drugom poluvremenu vodila je Gruzija.

Krajem trećeg dijela igre opet se razlika popela na deset (57:47), a u posljednjoj četvrtini i najvećih 16 razlike (78:62).

Gruziju je predvodio sjajni Sandro Mamukelašvili s 19 koševa, sedam skokova i šest asistencija. Bitadze je dodao 15, Shengelia 13, Baldwin 12 i Sanadze 11 koševa.

Kod Španjolaca je najefikasniji bio Juancho Hernangomez s 13 poena i osam skokova.

U skupini D u poljskim Katowicama Izrael je pobijedio Island 83:71. To je skupina u kojoj su još Belgija, Francuska i Slovenija.

