VIDEO / Organizatori smanjili srpsku himnu, ‘a capella’ verzija u Rigi

Uoči početka utakmice Srbije i Finske u osmini finala EuroBasketa, igrači i navijači Srbije pjevali su himnu „Bože pravde“ bez glazbene podloge. Točnije, organizatori su u jednom trenutku spomenutu himnu smanjili kako bi se čula u 'a capella' izdanju.