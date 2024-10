VIDEO / Pogledajte finiš “Kraljevske etape” Tour of Croatije, slavio je Danac

Podijeli :

Danac Lund Tobias Andresen pobjednik je četvrte etape biciklističke utrke CRO Race, vožene u dužini od 160 kilometara od Krka do Labina, s tradicionalnim usponom na Učku.

Andresen je u završnih 50 metara uspio preteći dvojicu vozača iz momčadi Bahrain Victorious, Talijana Edouarda Zambaninija, koji je na cilj stigao drugi, te Britanca Freda Wrighta, koji je na kraju zauzeo četvrto mjesto jer ga je na samom kraju pretekao i trećeplasirani Norvežanin Odd Christian Eiking (Uno-X Mobility).

“Ovo je nevjerojatno, nisam očekivao pobjedu, ali moja je momčad vjerovala u mene i izvukla me na usponu na Učku. Nikad ne bih došao do pobjede bez njih. Fizički sam se osjećao najbolje u životu, a kako sam i lani bio na utrci znao sam što me očekuje na kraju. Što se ukupnog redoslijeda tiče, mislim kako je McNulty nedostižan zbog svoje prednosti, ali lijepo bi bilo završiti na pobjedničkom postolju jer dosada nikada nisam bio niti među prvih 20 na nekoj etapnoj utrci”, rekao je 22-godišnji Andresen.

Andresen je drugi Danac koji je ostvario etapnu pobjedu na CRO Raceu, prije njega to je uspjelo Jonasu Vingegaardu koji je prije dvije godine također bio najbolji u Labinu te u Primoštenu.

U ukupnom redoslijedu dva dana prije završetka utrke vodeći je i dalje Amerikanac Brandon McNulty (UAE Team Emirates) sa 22 sekunde prednosti ispred drugog Andresena, odnosno 28 sekundi ispred trećeg Zambaninija, McNulty je vodeći i u redoslijedu za plavu majicu namijenjenu najboljem sprinteru, zelenu majicu za najboljeg penjača zadržao Nizozemac Axel van der Tuuk (Metec-Solarwatt p/b Mantel), dok je u poretku za bijelu majicu za najboljeg mladog vozača vodeći Andresen. Bijeg dana formiran je nakon 30-ak kilometara etape kada se u vodstvu izdvojilo pet vozača, Australac Robert Stannard (Bahrain Victorious), Irac Ryan Mullen (Red Bull-BORA-Hansgrohe).

RA-Hansgrohe), Španjolac Hugo Aznar (Kern Pharma), Norvežanin Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) i Tim Marsman (Metec-Solarwatt p/b Mantel). Taj peterac je uspio stvoriti najveću prednost od oko četiri minute ispred pelotona na čelu kojega je bila momčad UAE Team Emirates koja u svojim redovima ima vodećeg u ukupnom redoslijedu Amerikanca Brandona McNultyja, pa je uspio osvojiti i bonifikacijske sekunde na prva dva prolazna cilja u Malinskoj i Viškovu. U Malinskoj je prvi bio Mullen ispred Stannarda i Marsmana, dok je u Viškovu prvi bio Marsman ispred Leknessunda i Stannarda.

Ubrzo nakon sprinta u Viškovu krenuo je i najzahtjevniji uspon čitave utrke, na Učku. Prednost bjegunaca u kratkom je vremenu smanjena na dvije minute, a i iz bijega su otpali Mullen i Marsman.

Vodeći trojac je do vrha uspona na Učku sačuvao je 25 sekundi prednosti u odnosu na skupinu od osam vozača među kojima su bili McNulty, Talijani Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) i Mattia Bais (Polti-Kometa), Francuz Warren Barguil (dsm-firmenich-postNL), Danac Frederik Wandahl (Red Bull-BORA-Hansgrohe) te Španjolci Pablo Castrillo i Jose Felix Parra (oba Kern Pharma). Prvi je brdskim ciljem na Učki prošao Stannard ispred Leknessunda i Aznara, dok je drugu skupinu predvodio Zambanini.

Prilikom spusta s Učke nažalost u jednom zavoju pao je aktualni svjetski doprvak u vožnji na kronometar Ganna pa je otpao iz konkurencije za etapnu pobjedu. Došlo je i do regrupiranja među vozačima, pa je Aznar otpao iz bijega i priključio se drugoj skupini na cesti koja je narasla na 20 vozača.

Tri kilometra prije prolaznog cilja u Nedeščini velika skupina od 50-ak vozača uhvatila je i preostalu dvojicu bjegunaca, pa je tri sekunde bonifikacije za prvo mjesto na prolaznom cilju osvojio Britanac Fred Wright (Bahrain Victorious), dvije za drugo mjesto Poljak Marcin Budzinski (Mazowsze Serce Polski), a jednu za treće mjesto Britanac Ben Turner (INEOS Grenadiers).

Peta etapa vozit će se u subotu od Ozlja do Karlovca u dužini od 167 kilometara. I tu etapu, kao i prethodne možete pratiti u programu Sport Kluba.

