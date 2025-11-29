VIDEO / Piastriju ‘pole position’ za VN Katara, Norris drugi, a Verstappen im puše za vratom

Podijeli :

Nakon sprint utrke u kojoj je slavio Oscar Piastri, održane su kvalifikacije za glavnu utrku Velike nagrade Katara. Ponovno je najbrži bio Oscar Piastri koji je završio ispred svog momčadskog kolege Norrisa za 108 tisućinki. Treći je završio Max Verstappen s 264 tisućinke zaostatka.

Nakon prve kvalifikacijske runde ostali smo bez Franca Colapinta (Alpine), Lancea Strolla (Aston Martin), Lewisa Hamiltona (Ferrari), Estebana Ocona (Haas) te Yukija Tsunode (Red Bull).

Druga runda donijela je ispadanja Alexa Albona (Williams), Gabriela Bortoleta (Sauber), Olivera Bearmana (Haas), Liama Lawsona (Racing Bulls) i Nice Hulkenberga (Sauber).

Preostalih 10 krenulo je u borbu za najbolja startna mjesta, a fokus je bio na trojici vozača koji se bore za naslov. Pritom se mislilo na vodećeg u ukupnom poretku Landa Norrisa (McLaren), Oscara Piastrija (McLaren) te četverostrukog svjetskog prvaka Max Verstappena (Red Bull).

U posljednjoj rundi kvalifikacija je najveću razliku napravio McLarenov dvojac koje je malo omelo izlijeatanje Charlesa Leclerca (Ferrari) koji je na stazu donio komadiće plastike. Ponovno je najbrži bio Oscar Piastri koji je završio ispred svog momčadskog kolege Norrisa za 108 tisućinki. Treći je završio Max Verstappen s 264 tisućinke zaostatka.

Utrka je na rasporedu u nedjelju od 17 sati. Pratiti je možete na Sport Klubu 3.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.