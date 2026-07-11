VIDEO / Katastrofa za Bezzecchija: Nakon užasnog pada slomio ključnu kost i morat će na operaciju

Podijeli :

Sport Klub

Marco Bezzecchi doživio težak pad u kvalifikacijama za Veliku nagradu Njemačke.

Bezzecchi je pao u sedmom zavoju nakon što je prvo izletio s idealne putanje, a potom izgubio kontrolu nad motociklom koji ga je katapultirao u zrak („highside“). Nakon teškog pada, rendgenski pregled potvrdio je da je Talijan slomio lijevu ključnu kost.

POVEZANO VIDEO / Užasan pad Bezzecchija, Marquez dominantno do pole positiona u Njemačkoj

Vozač Aprilije morat će se podvrgnuti operaciji, a zahvatom će rukovoditi poznati kirurg Giuseppe Porcellini. Iz Aprilije su naveli kako će Bezzecchi što je prije moguće otputovati za Italiju.

“Nadamo se dobrim vijestima o Bezu. Nove informacije slijede nakon liječničkih pregleda”, objavio je službeni MotoGP profil na platformi X.

Marco Bezzecchi bio je treći u ukupnom poretku 2023. godine vozeći za Ducati VR46 tim. U svojoj drugoj sezoni na Apriliji dugo je držao vodeću poziciju u prvenstvu. Ove je sezone nanizao četiri uzastopne pobjede, a posebno je dominirao na Velikoj nagradi Brazila.

Također je srušio rekord Jorgea Lorenza iz 2015. godine odvezavši čak 121 krug u vodstvu bez da ga je itko prestigao. Računajući i pobjede iz 2025. godine, ostvario je pet uzastopnih trijumfa, čime se izjednačio s legendama poput Valentina Rossija i Marca Márqueza.

Dok je Bezzecchi proživljavao dramu, Marc Marquez je osvojio pole poziciju na Sachsenringu te će startati s prvog mjesta u sprint utrci za Veliku nagradu Njemačke koja je na rasporedu danas od 15 sati, sve pratite na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.