Norris: Ne želim ispasti tip koji nije fer, Piastri je vozio bolju utrku

Lando Norris kaže da je pošteno što je vratio poziciju momčadskom kolegi Oscaru Piastriju iako je prilično dugo odgađao tu odluku nakon što se zbog McLarenove strategije našao na vodećoj poziciji.

Norris i Piastri vodili su gotovo cijelu utrku u Mađarskoj, ali fokus je neočekivano bio na momčadskim odredbama nakon što su vozači neplanirano zamijenili pozicije uoči posljednje trećine utrke, donosi MAXF1.net.

McLaren je pozvao Norrisa dva kruga ranije od Piastrija i time dao šansu Norrisu da na novijim gumama nadoknadi zaostatak i preuzme vodstvo, ali McLaren ga je tražio da vrati poziciju momčadskom kolegi, što je tri kruga prije kraja i učinio.

“Bilo je teško. Mislim da bi bilo teško bilo kome kada vodite utrku da odustanete od toga,” rekao je Norris.

“Očito sam bio stavljen u tu poziciju jer su me natjerali da prvi uđem u boks i dali mi priliku da vodim utrku, da izgradim prilično komotnu prednost. Radio sam ono što sam radio, ali to mi je također dalo priliku za to. Zato mislim da je bilo pošteno vratiti poziciju.”

“Ne želim ispasti kao tip koji nije fer. Oscar je učinio mnogo za mene u prošlosti i pomogao mi je u mnogim utrkama.”

“Vozio je bolju utrku od mene, dobro je startao, imao je bolji start, a moj je bio loš. On je to zaslužio i to je bila prava stvar.”

Norris je pohvalio momčad koja je njemu i Piastriju omogućila sjajan bolid koji je na Hungaroringu bio najbrži i u kvalifikacijama i u utrci.

“Ne želim dopustiti da ovo oduzme činjenicu da smo imali dvostruku pobjedu kao momčad,” rekao je Norris koji je drugi puta dio McLarenove dvostruke pobjede nakon Monze 2021. kada je također bio drugi, iza Ricciarda.

“To je nevjerojatno postignuće svih, prvo nakon Monze, ali mislim da je ovo prvi put posve zasluženo, bili smo brzi cijeli vikend, jučer smo bili prvi i drugi u kvalifikacijama, danas smo ponovno bili prvi i drugi.”

“Dobar je osjećaj, znate, i za cijelu momčad, svi su izuzetno sretni zbog toga tako da smo vrlo ponosni, sretni zbog puta na kojem jesmo, sretni zbog napretka koji postižemo i bilo bi lijepo ponoviti to idući put.”

Norris ima 76 bodova manje od Verstappena, 11 utrka prije kraja prvenstva, a McLaren za Red Bullom zaostaje 51 bod.

