VIDEO / Piastri poklonio Norrisu pobjedu, Hülkenberg konačno na postolju!

Norris je do osme pobjede u karijeri, pri čemu četvrte ove sezone stigao ispred momčadskog kolege Australca Oscara Piastrija, dok je Nijemac Nico Hulkenberg u bolidu Saubera osvojio treće mjesto i svoje prvo postolje u karijeri.

Na četvrtom mjestu, korak do željenog prvog postolja s Ferrarijem, ostao je Britanac Lewis Hamilton, dok je Nizozemac Max Verstappen osvojio peto mjesto u Red Bullu.

Bila je to iznimno zanimljiva kišna utrka u kojoj je sigurnosni automobil dva puta izlazio na stazu, a dva puta je intervenirao i virtualni sigurnosni automobil.

Norrisu je na putu do pobjegle pomogla i kazna od 10 sekundi koju je dobio Piastri nakon što je prekršio pravila ubrzanja i kočenja.

“Osim prvenstva, ovo je najviše što mogu osjetiti. Bila je to nevjerojatna utrka, stresna kao i uvijek, ali podrška navijača je napravila razliku, pa im moram zahvaliti,” kazao je Norris koji je prvi put slavio pred svojim navijačima.

“Glavno je ne zabrljati, to je pravilo broj jedan. Možda se više nikada neće ponoviti, nadam se da hoće, ali ovo su uspomene koje ću imati zauvijek,” dodao je.

Piastri se na koncu morao zadovoljiti drugim mjestom, premda nije skrivao svoje nezadovoljstvo.

“Neću puno reći, uvalit ću se u nevolje. Čestitam Nicu, to je to. Navodno više ne smiješ kočiti iza sigurnosnog automobila, radio sam to pet krugova prije, ali neću više reći, uvalit ću se u nevolje,” dodao je.

Poseban trenutak karijere upisao je njemački veteran Hulkenberg iznenađujuće osvojivši treće mjesto. Bilo je to prvo postolje za 37-godišnjeg Nijemca u 239 nastupa.

“Dugo sam čekao ovaj trenutak. Kakva utrka, bio sam praktički na posljednjem mjestu. Bili su ludi uvjeti, pritisak je bio tu, intenzivna utrka, ali smo uspjeli,” kazao je Hulkenberg koji se do postolja probio sa 19 mjesta.

Piastri je zadržao vodstvo sa 234 boda, ali se Norris približio na samo osam bodova. Svjetski prvak Verstappen već zaostaje 69 bodova na trećem mjestu.

Nakon Silverstonea, odnosno polovice sezone, sada slijedi trodnevna pauza, a VN Belgije održat će se 27. srpnja. Treći sprint sezone također će se održati na poznatoj stazi Spa-Francorchamps.