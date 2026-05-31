VIDEO / Bezzecchi konačno pokorio Mugello za povijest Aprilije!

Vozač Aprilije Marco Bezzecchi slavio je na Velikoj nagradi Italije, sedmoj utrci sezone MotoGP prvenstva.
Talijanski motociklist prvi je put u karijeri trijumfirao na Mugellu, a po prvi put se i našao na postolju na toj stazi u kraljevskoj klasi te je pritom donio Apriliji prvu pobjedu.
Bezzecchi je na domaćem terenu upisao četvrtu pobjedu ove sezone, ispred timskog kolege Jorgea Martina, dok se dvojcu Aprilije na postolju pridružio vozač Ducatija Francesco Bagnaia. „Pecco“ je u borbi za posljednje mjesto na postolju u foto-finišu za 34 tisućinke sekunde pobijedio Aija Oguru iz Trackhousea.
