Hamilton nezadovoljan svojim krugovima, Russell iznenađen zaostatkom za Verstappenom

EIBNER/Thomas Fuessler EP_tfr via Guliver Images

Lewis Hamilton kaže da je nezadovoljan svojim krugovima u sprint kvalifikacijama za VN Austrije dok je George Russell bio vrlo zadovoljan iako iznenađen zaostatkom za najbržim Maxom Verstappenom.

Mercedes je imao jako dobar slobodni trening koji su proveli uglavnom na hard gumama, ali kad su nakon SQ1 i SQ2 prešli na obavezne soft gume u SQ3 nisu mogli pronaći toliko performansi kao njihovi suparnici iz Red Bulla i McLarena, prenosi MaxF1.net.

“Soft guma bila je vrlo dobra, a moj je krug bio dobar,” rekao je Russell koji sprint utrku starta četvrti.

“Stoga sam bio malo iznenađen zaostatkom za prvim mjestom, ali sam vjerojatno previše pritiskao u izlaznom krugu. To je potencijalno gumi oduzelo malo vršnoga prianjanja. Iz bolida, činilo se da je to najbolji krug sesije pa je to vjerojatno objašnjenje zašto smo pali malo niže u poretku. Četvrto mjesto još uvijek je pristojno mjesto za sutrašnji start sprinta. U borbi smo za postolje. Naš fokus je naravno na kvalifikacijama i utrci, ali ovo je samo još jedna potvrda da smo na pravom putu i u borbi blizu vrha poretka”, dodao je.

“Danas sam imao teške sprint kvalifikacije, trening je prošao dobro i bolid je bio dobar. Nisam bio u igri cijelu sesiju, bilo je to prilično katastrofalno s moje strane. Ne mislim da smo imali brzinu za pole position, ali da, vrlo loši krugovi. Svi do jednoga. Sutrašnja sprint utrka bit će zahtjevna. Ovdje nije lako pretjecati, a startanje sa šestoga mjesta otežava nam posao. Ako utrka ne bude bogata događajima, onda mislim da se nećemo moći pomaknuti previše mjesta naprijed”, rekao je Hamilton.

