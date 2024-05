McLarenove slatke brige – ne razumiju zašto poboljšanja donose više od očekivanoga

Podijeli :

AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver Image

Trećeplasirana momčad prvenstva McLaren ne razumije u potpunosti zašto su nedavna poboljšanja donijela veći dobitak po krugu od onoga što su očekivali u svojim simulacijama, ali priznaju da je to dobra vijest i velika prilika za daljnji razvoj bolida tijekom sezone.

McLaren je ove godine nastavio gdje je stao prošle i stalna su prijetnja za pobjednička postolja, a nakon uvođenja prvoga većeg paketa poboljšanja u Miamiju sve su češće prijetnja i u borbi za pobjede, donosi MAXF1.net.

Norris je pobijedio u Miamiju, na idućoj utrci u Imoli je završio manje od sekunde iza Verstappena, a u Monaku je Piastri bio drugi iza Leclerca.

Novi paket poboljšanja trebao je poboljšati performanse i učiniti bolid vozljivijim, ali McLaren je ugodno iznenađen s performansama u sporim zavojima koji su im bili slabost posljednjih sezona.

“Ono što vidimo i što smo očekivali je samo veća potisna sila u svim uvjetima,” rekao je šef momčadi Andrea Stella.

“Ali čini se da se bolid, u usporedbi s onim što smo očekivali, dobro ponaša i pri malim brzinama, vjerojatno malo više nego što smo očekivali na temelju naših razvojnih alata, što je dobra vijest. Ali očito je to nešto što moramo razumjeti vrlo točno tako da imamo prave informacije za daljnji razvoj u ovom smjeru jer se čini da je to vrlo isplativo za vrijeme po krugu i također se čini da nas čini konkurentnima na stazama koje imaju spore zavoje. Ovaj aspekt nadogradnji koje možda rade malo bolje od očekivanog je na neki način prisutan svugdje.”

“Nije specifičan za male brzine. Za nas je još uvijek otvoreno pitanje zašto se bolid sada čini prilično pristojnim pri malim brzinama. I ne želimo prerano donositi zaključke jer je vrlo bitno da izvedemo najprecizniji odgovor na ovo pitanje. To bi mogla biti velika prilika za daljnji razvoj, pa moramo točno razumjeti zašto je bolid sada konkurentan pri malim brzinama.”

Stella je dodao da je pitanje pronalaska više performansi od očekivanog ne svodi na problem korelacije između tvornice i staze budući da je stvarni dobitak downforcea na očekivanoj razini samo je učinak na vrijeme po krugu bolji nego što su se nadali.

“Mislim da bismo ovdje trebali napraviti razliku između onoga što je korelacija i onoga što mjerimo na stazi s očekivanim podacima. S ove točke gledišta, stvari idu uglavnom prema očekivanjima. Ali onda je druga stvar, nakon što donesete ove vrste nadogradnji i posebno ovu dodatnu aerodinamičku učinkovitost, koje je vrijeme kruga koje dobivate? Radite svoju simulaciju i mislite da ćete dobiti X. Ali izgleda da ste dobili X plus malo. Dakle, ne radi se o korelaciji između razvoja i staze. Više je to što se čini da je nagrada s točke gledišta prolaznog vremena nešto veća od one koju ste simulirali.”