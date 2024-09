Thompson i Moore pobjednici u skoku u dalj, Farkaš treći na Trgu bana Jelačića

Podijeli :

Gianluca Vannicelli IPA Sport via Guliver Images

Jamajčanin Shawn-D Thompson i Amerikanka Jasmine Moore pobjednici su natjecanja u skoku u dalj održanom na Trgu bana Jelačića kojim je započelo 74. izdanje međunarodnog atletskog mitinga u Zagrebu.

Thompson je slavio skokom od 7.99 metara, istu je daljinu ostvario i drugoplasirani Uzbekistanac Anvar Anvarov, a kako su obojica imala identičan i drugi najbolji skok o pobjedniku je odlučivala treća duljina gdje je Thompson bio uspješniji za osam centimetara. Treće je mjesto osvojio novi svjetski juniorski prvak Roko Farkaš s rezultatom od 7.90 metara. Mladi je atletičar iz Nedelišća u Zagrebu skočio 25 centimetara kraće no nedavno u Limi kada je stigao do zlata, no to je i razumljivo s obzirom da se tek prije četiri dana vratio iz Perua.

Hrvatski rekorder i peti s nedavnih Olimpijskih igara u Parizu te pobjednik lanjskog natjecanja na Trgu Filip Pravdica zauzeo je peto mjesto sa 7.79m, dok je treći hrvatski predstavnik Marko Čeko bio šesti sa 7.77m.

Moore, brončana s OI u Parizu, opravdala je status favoritkinje te je slavila sa 6.71 metara, drugo je mjesto zauuela Rumunjka Alina Rotaru-Kottmann sa 6.56m, a treće Japanka Sumire Hata sa 6.46m.

Na Trgu je nastupila i svjetska juniorska prvakinja u sedmoboju, Varaždinka Jana Koščak koja je u svojih pet ispravnih skokova bila vrlo konstantna, dva puta je doskočila na 6.00m, a najslabiji joj je skok bio 5.89m, no to je bilo dovoljno na kraju za osmo mjesto.

U subotu će se pored fontana održati 10. Memorijal Ivana Ivančića za bacače kugle, dok će se središnji dio mitinga održati u nedjelju na stadionu Mladosti uz Savu.