Zlatna pirueta na zagrebačkom Velesajmu od 5. do 7. prosinca

Podijeli :

Privatna arhiva

Zlatna pirueta, najstarije svjetsko natjecanje u umjetničkom klizanju održat će se od 5. do 7. prosinca na zagrebačkom Velesajmu gdje će se okupiti 32 klizačice, 25 klizača, 13 sportskih i 14 plesnih parova.

U Zagreb, na 56. Zlatnu piruetu, stižu ponajbolja imena iz svijeta umjetničkog klizanja, a Hrvatsku će predstavljati državna prvakinja Hana Cvijanović koja je prošle godine morala odustati od nastupa zbog ozljede te sada s nestrpljenjem čeka svoje omiljeno natjecanje.

“Prošle sam godine propustila Zlatna piruetu zbog ozljede i jako sam sretna što ću ponovo imati priliku nastupiti na ovako velikom natjecanju koje je zaista već tradicija i stvarno nešto posebno za hrvatsko klizanje. Što se tiče forme i ciljeva, ne volim previše predviđati. To sve može ovisiti o danu i rezultati sami ne ovise samo i jedino o meni. Na meni je da otkližem najbolje što mogu da pokažem svoj program u najboljem mogućem izdanju i to će mi biti cilj kao i na svakom natjecanju”, rekla je Hana Cvijanović.

“Odrasla sam na ledu, a Zlatnu piruetu pratim odmalena, sjećam se kad sam kao stvarno mala u Domu sportova pratila ovo natjecanje. Uvijek je bio san nastupati na tako velikom natjecanju, tako da mi je svaki izlazak na led na Zlatnoj pirueti i pred domaćom publikom svakako posebno iskustvo. To natjecanje mi puno znači i znam da puno znači svim hrvatskim klizačima i da svi kao neki poseban cilj imaju nastupiti na tom natjecanju, tako da je svakako velika čast. Ove godine kližem kratki program na muziku The Question Of U, a dugi na Stand By Me obradu grupe Florence And The Machine”, najavila je Cvijanović.

Ulaz je za se gledatelje na zagrebačkom Velesajmu besplatan. Revija pobjednika održat će se u subotu 7. prosinca u Ledenoj dvorani Zibel u Sisku, a cijena ulaznice stajat će 5 eura.