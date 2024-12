Naša Hana Cvijanović o Pirueti: ‘Sretna sam što sam se borila i idemo dalje’

Slobodnim programom klizačica i podjelom medalja završen je drugi natjecateljski dan 56. Zlatne piruete, u kojem je jedina hrvatska predstavnica Hana Cvijanović natjecanje završila na 23. mjestu s konačnom ocjenom 108,31.

“Laknulo mi je. Bio mi je jako težak period između kratkog i slobodnog programa, a sinoć nisam mogla ni spavati. Iskreno, imam osjećaj da to nije samo zbog razočaranja nakon kratkog programa, jer realno nije to bilo toliko katastrofalno, nego mi je više bio stres. Nije mi bilo lako pred natjecanje i mislim da je to sve jučer nekako izašlo, zbog toga što nisam uspjela nastupiti onako kako sam htjela pred svojom publikom”, rekla je naša Hana Cvijanović koja je u slobodnom dijelu pokazala što može.