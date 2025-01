Kolega najavio Adelboden: ‘Sad sam jako nabrijan!’

Podijeli :

AP Photo/Alessandro Trovati Guliver

Samuel Kolega je u Madonni Di Campiglio bio treći, što mu je prvi plasman na postolju u Svjetskom kupu.

Ovog vikenda u Adelbodenu su na rasporedu veleslalom i slalom, očekivanja Kolege su jako porasla nakon postolja.

“Definitivno, Adelboden je meni, nakon Sljemena, najdraža slalomska staza. Madonna je sjela jako dobro, to smo odradili sad napokon stvarno kako spada i sad sam jako nabrijan za Adelboden”, rekao je Kolega.

Sutra je prvo na redu slalom, a potom veleslalom, osvrnuo se na to i Filip Zubčić:

“Promijenili su raspored zbog vremena, jer sutra će padati snijeg, nekakva kiša, no nije me previše briga za to, kako je svima, tako je i meni. Dobro skijam slalom. Ne mogu ga još uvijek realizirati kako bi htio, ali nadam se da budem uskoro. Staza u Adelbodenu mi stvarno odgovara, ovdje već imam četiri postolja. Svaki put se dobro snađem i nadam se da će u nedjelju biti još jedan lijep dan.”

Istok Rodeš ovako vidi nadolazeći vikend:

“Nadam se da ću početi pokazivati skijanje s treninga, s izjavama sam već sam sebi dosadan. Ovisim sam o sebi, nemam neka očekivanja, nadam se samo da ću skijati kao na treningu”, rekao je Rodeš, dok je Tvrtko Ljutić, koji je debitirao u Italiji prošli vikend, najavio manji pritisak.

“Sigurno da je, privikavam se na nove stvari koje dolaze sa Svjetskim kupom, nadam se da će staza i startni brojevi biti dobri”, rekao je na kraju Ljutić.