Vlaović za Jutro na SK: Dinamo će pobijediti na Poljudu

Podijeli :

Goran Vlaović, brončani Vatreni sa Svjetskog prvenstva 1998. godine koji je za Dinamo upisao 81 nastup te postigao 61 gol, u našoj je emisiji Jutro na SK komentirao poraz Modrih od Borussije Dortmund, kakve su im šanse za nokaut fazu te otkrio što očekuje od derbija na Poljudu koji se igra već ove nedjelje. Poslušajte zanimljiv razgovor!

“Treba uzeti u obzir specifične okolnosti, Dinamo je ostao bez četiri/pet stožernih igrača i tako je vrlo teško igrati protiv velikana poput Borussije. Ova se utakmica igrala i između dva derbija u SHNL-u gdje Dinamo trenutno ‘kašljuca‘”, objasnio je Vlaović te dodao da svakako treba naglasiti i pozitivne strane poraza na Maksimiru:

“Pavić, Stojković, Kačavenda, Rog – novi Dinamo je jučer pokazao da ima mlade snage i pružio otpor koji je trebao pružiti.”

Slaže se legendarni nogometaš da je Borussia bila bolja, kako kaže i statistika, ali bitnije mu je što vidi na terenu:

“Osim onog jednog opasnijeg udarca, cijelo prvo poluvrijeme nisam imao osjećaj da Dinamo može zabiti gol. U drugom poluvremenu se situacija promijenila, najviše u veznoj liniji. Bernauer je možda previše lutao, ali je bio dosta agresivan i presijecao. Smatram da 1:0 na poluvremenu i nije strašna situacija, ali bili smo presterilni.”

Dinamu su nakon poraza pale šanse za prolaz u nokaut fazu.

“Velika je šteta što nismo uspjeli do pobjede protiv Monaca. Sad će šansu tražiti protiv Celtica, Milan u Zagrebu isto nije nemoguće pobijediti posebno jer će vjerojatno do tada Talijani već biti sigurni u prolaz, ali Celtic je ipak ključna utakmica ovogodišnjeg nastupa Dinama u Ligi prvaka”, objasnio je Vlaović.

Što se tiče najvećeg hrvatskog derbija, Vlaović smatra da će obje momčadi smanjiti rizik jer se može puno izgubiti.

“Dinamo mora ganjati zaostatak, a što taj zaostatak bude manji do kraja europskog puta, to će im biti lakše osvojiti prvenstvo. Mnogi uspoređuju prošlu sezonu, ali ja ne vidim zajedničke konotacije ove i prošle sezone. Prošle su godine odigrali zaostale utakmice gdje su slavili protiv momčadi protiv kojih se očekivala pobjeda, a sada im svaka utakmica puno znači i ne mogu si dozvoliti egal. Za sve nas je dobro da je liga dosta ujednačena. Najslabije momčadi prave probleme onima s vrha i to su pokazatelji da je SHNL ujednačen“, rekao je i dodao:

“Mislim da Hajduk ne interesiraju rezultati Dinama, imaju svoje mane koje žele sakriti i vrline koje žele iskazati. Sigurno su gledali i komentirali utakmicu, ali iz nje nisu mogli puno zaključiti. Bjelici je koncentracija na utakmici s Hajdukom što je logično jer bi Dinamo i u najboljoj formi teško došao do pobjede protiv Borussije.”

Za kraj, prognozirao je rezultat:

“Ne bih se čudio remiju, ali mislim da će ipak Dinamo slaviti minimalnom razlikom.”