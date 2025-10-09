VIDEO / Vacherot usprkos krvavim žuljevima izborio polufinale, strašni uvjeti ‘koštali’ i Runea

Podijeli :

Valentin Vacherot nastavlja pisati povijest na ATP 1000 Masters u Šangaju. U četvrtfinalu je svladao Holgera Runea 2:6, 7:6, 6:4. Danas je sjajno otvorio meč, ali su teški uvjeti u Kini pomrsili i njegove planove, posebno u trećem setu kada su krenuli veliki problemi s grčevima. Nije lako bilo ni tenisaču iz Monaka kojeg su mučili žuljevi, no na kraju je ipak uspio do polufinala gdje će odmjeriti snage s pobjednikom meča Novak Đoković - Zizou Bergs.